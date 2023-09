Google nuper suum consilium denuntiavit ut vexillum Google Chrome Tutum Pascendi notam deprecaretur, cum consiliis ut omnes usores ad suum auctum Tutum Pascendi pluma transeundum esset. Haec res tendit ad tutelam realem temporis hamatae omni usori dum per telam pascitur.

Ab anno 2007, Google Chrome usus securitatis Pascendae securitatis est, quod utentes ab malignis websites tuetur, qui malware vel hamatae paginas ostentant. Cum usores interretialem accessere, Chrome cross-relationes regionum cum indice locali notarum URL noxiorum. Si compositus est inventus, navigatrum situm praecludit et admonitionem ostendit.

Sed fiducia localis in indice hosted limitationes opposuit. Usores tueri non potest ex locis malignis nuper detectis, qui in indice tempore ultimi renovationis non sunt praesentes. Propter hanc provocationem Google auctam Tutam Pascendi notam induxit anno 2020. Haec versio aucta praebet tutelam realem temporis annotando websites contra datorum nubem Google in momento accessus.

Adoptio Consectetur Pasco Tutus venit ad sumptus secreti. Chrome nunc URLs, inclusos downloads, mittet ad Google servitoribus ut si periculum aliquod ferant. Praeterea parvum specimen paginarum ad Google novas minas cognoscendum mittetur. Nihilominus secretum users 'servatur, cum notitia translata haec ad tempus suis rationibus Google coniungitur solum ad deprehendendas impetus iaculis.

Google commisit volvendo amplificationem Tutae Pascendi omnibus usoribus Chrome utentibus in hebdomadibus venientibus, facultatem revertendi ad versionem legatam tollendam. Motivum post hanc decisionem est claudere intervallum temporis inter identificatio et minas praeventionis. Dum updates versionis legatum ad singulas 30 ad 60 minutas fiunt, investigatio suggerit 60% ditionum hamarum tantum esse X minutas. Google exspectat 10% emendationem tutelae contra minas malware et hamatae faciendo hunc transitum.

Cum aliqui usores sollicitudinem de usu notitiarum pascentium ad nisum vel alios usus exprimere possunt, Google asserit notitias collectas per amplificationem Tutam Pasco solum adhibitam esse ad usores et Google apps tuendos. Nihilominus quaestiones manent de integratione huius notitiae in Sandbox Google secretum. BleepingComputer ad Google declarationem pervenit et articulum proinde renovabit.

