Google DE CAMERA APP Set ad UI Overhaul in Latest Update

Magnopere popularis Google Camera app Android est subitura renovatio majoris UI, signans primam notabilem mutationem in usuario suo cum 2019. Nuntius venit de Leak revelato mense Augusto, quod nunc per fontes officiales apud Google confirmatum est. .

Praestantissima mutatio in renovatione est perfecta separatio modi photo et video, quae fiet per transitum dedicatum sub modo locationis. Usores nunc facile inter phos et modos video flectere poterunt, cum tabs respectivis in talea delectu monstrantur.

"Magis" tab, quae domus occasus et lineamenta adiectis in hac renovatione removebuntur. Sed modos stabilizationis video nunc per vivos occasus pervias erunt. Alia mutatio in vivorum occasus modus est accessus, sicut nunc aperietur volvendo, dissimilis hodiernus modus evellendi menu.

Secundum aestheticam, icon apps mediocrem amplificationem videbit, praebens refecti et moderni aspectum. Insuper Pixel 6 series expectatur ut Pixel 7 novum lapsus zoom ad partem huius renovationis recipiat.

Dum mutationes utentes requirere possunt ut memoriam musculi sui ad novam extensionem accommodent, overhaul longum fuit decuit et expectatur experientiam usoris augere. Evolvitur renovatio sub numero versionis v.9.0.115.561695573.37.

Super, haec UI renovatio proficiscitur ad notabilem mutationem app Google Camerae afferendam, utentis interfacies emendans et eius aspectum modernisans.