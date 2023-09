Google volvit Redesigned Pixel Camera App cum Version 9.0

Google est in processu evolutionis maioris redesignationis Camerae Pixel cum versione 9.0, quae Android 14. Postulatio haec renovatio varias notabiles mutationes interfaciei et functionalitatis app.

Una clavis novarum notarum est Photo/Video switcher in fundo scrinii sita. Ad sinistrum cursorium uncinis tabula est, quae ab eo vel percussoque vel in inspectore slabi potest. Supra switcher carousel est quod varias cameras notas ostendit.

Sectio photographica carousel includit optiones sicut Action Pan, Expositio Long, Effigies, Visus Noctis, Panorama, et Foto Sphaera. In sectione Video, utentes optiones invenire possunt sicut Pan, Blur [Cinematic], Video, Motus tardus et Tempus Lapsus.

Visus Noctis modus, qui meliori low-light sino consequat, nunc facile pervium cum ungunt. Redesign etiam mutationes positio in volvunt camerae praevisum et ante/postremum lens switcher.

Maior pars imperii ad fundum screen pro faciliori utebatur accessu commota. Icon lemma renovatum est et nunc maius est. Sed praeter has mutationes, nullae sunt majores differentiae visualium.

Renovata Pixel Camera app, versio 9.0.115.561695573.37, requirit Android 14 et nunc tantum praesto est pro usoribus Pixel in Beta Programma. Volubilis huius renovationis die 7 Septembris incepit sed nondum crees in Store fabularum est. Sed ex APKMirror accipi potest.

Fontes: Circulus Google News, Telegram.