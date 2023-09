Google Calendar Nunc celat Tasks Completur per Default

Google Calendar usorum interreti nunc incitantur de nova renovatione quae celat peracta officia defalta. Id significat, cum utentes munus explent, in calendario amplius non apparebit nisi id ostendere velint. Optio mutandi hunc default occasum inveniri potest strepitando in tempore visum switcher et eligendo optionem optatam.

Consilium celare peractum munus eo spectat ad experientiam usoris meliorandam. Nonnulli usores inveniunt eam distrahere vel superfluum videre recordationes officiorum iam peracti, praesertim si minora sint vel repetita officia. Nihilominus, alii utentes mavult officia completa observare cum aliis calendariis eventibus visibiles.

Notatu dignum est eventus ab Gmail automatice creatos, ut eventus fugae, etiam post aliquod tempus evanescet. Hic quaestionem movet an eventus calendarii sint permanentes semel in Google Kalendario. Dum licet intra Google Negotium munerum peractas respicere, facultas videndi ea directe in calendario usui esse potest aliquibus usoribus.

In momento, hic novus occasus tantum in tela versionis Google Calendarii praesto est. Nondum patet, si est per- stantiae occasus, vel tota rationi applicabilis. Incertum est etiam cum haec occasus evolvetur ad MASCULOS et iOS apps.

In fine, Google Calendarium decrevit celare operas peractas per defaltam proposita ut experientiam usoris emendare et clutter supervacuos in calendario reducere. Users qui munera perfecta videre malunt possunt ad eas accedere per Google Tasks. Haec renovatio in promptu est in versione interreti Google Calendarii, nullo tempore confirmato ad suum disponibilitatem in mobilibus machinis.

sources:

- Google Calendar (textus)