Garena Free ignis MAX: reserans Evo tormentarii pelles redimere Codes

Garena Free Fire MAX excitantem eventum vocavit Evo Vault induxit, ubi scaenicorum opportunitas est ut pelles gunnam fallaces consequantur. Proficiscens ab die 18 Augusti 2023, et currit usque ad diem 29 Septembris 3:59 am IST, lusores eventum participare possunt, dum adamantes in spinis ad has pelliculas desiderabiles reserandas.

Eventus Evo Vault histriones occasionem praebet ut manus suas super quattuor pelles tormentorum Evo concupitas offerat. Ut has pelles reserare, histriones adamantes 20 adamantes pro uno nere expendere vel optare fascem 10 spins ad ratam 180 adamantes infringant. Intra 50 spinos, scaenicorum praestatur ut pellem gun Evo comparandam praebeat facultatem unam pro 900 adamantibus vel etiam minus obtinendi. Una cum pellibus exquisitis, histriones alia pretiosa praemia 49 accipient.

Gravis notare quatuor sunt utres distincti, ac nisl suscipit aliquam. Eventus Evo Vault undam concitationis ad Free Fire MAX utentes effecit, cum avide exspectabant ut has pelles gun fallaces consequerentur.

Praeter eventus Evo Vault, Garena etiam codicem redimendum dimisit pro Free Fire MAX lusorum. Tamen cito agere est, ut modo primum 500 histriones his codicibus accedere possunt. Codices redempti sunt hic pro XII Septembris.

FF7MJ31CXKRG

FFPO8BS5JW2D

PJNF5CQBAJLK

F7AC2YXE6RF2

FHLOYFDHE34G

XGW4FNK7ATON

67IBBMSL7AK8

GFEICJGW9NKY

TKEYVGQC3CT8

QFVRTNJ45IT8

UF4BHK6LYOU9

IF767T1BE456

YFFCMCPSJ99S

3BR43FMAPYEZ

ZXZJZE25WEFJ

JV427K98RUCH

ZMCPW2D1U3XA

3FFAC2YXE6RF

2FAGTFQRDE1X

CFFCMCPSBN9C

UNPYFATT3HGS

QFFMCPSGC9X

ZMCPW2D2WKWF

2ZZZ76NT3PDS

HFFCMCPCPSEN5

MXHNC95435FA

GJ6KWMFJVMQQ

YGFFCMCPSUYUY

7EMCPW3D28VZ

D6EYH2W3XK8U

PGGARENA

Ut in codicibus redimendis, hos gradus sequamur;

Visita Redemptionis website strepitando in hac pagina: https://reward.ff.garena.com/en. Stipes in ratione lusionis tuae utens Facebook, Google, Twitter, Apple ID, Huawei ID, vel VK. Codices redempti in textum textum quemlibet ingredere et in tesseram confirmandi preme. Postquam redemptio proficit, praemia in sectione epistularum tuarum intra 24 horas ostendentur.

Fac ut aditus tuos ad praemia quam primum redimeres.

