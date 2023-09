Tardus Securitatis Draconis pro Galaxy A14 5G nunc Available

Samsung evolvit e tabula securitatis Septembris 2023 et galaxia A14 5G una ex primis machinis eam recipiendi. Haec renovatio, quae a firmware codicem A146PXXU4BWH4 aedificavit, nunc in Malaysia praesto est, cum plures regiones mox sequendas exspectantur.

Praecipuus focus huius renovationis securitatis est varias cimices et quaestiones mittere qui in versione priore aderant. Samsung supra 60 vulnerabilitates securitatis statuit, dum in fabrica functionis augetur et utentes stabiliore et certiori experientia frui possunt.

Una notabilium fixorum in hac renovatione ad Samsung Keyboard app, Knox, et vocationum nuntiorumque repositione refertur. Haec nota vitia dissoluta sunt, notitias et secretorum utentium ponendo multo periculo minus. Cum securitatis systematis emendatis, utentes animi pacem habere possunt scientes eorum machinam a minis potentialibus defendi posse.

Ad Septembris 2023 securitatem renovationem detrahendam pro Galaxy A14 5G in Malaysia, usores hos gradus sequi possunt: ​​Ire ad Occasus, deinde ad Update Software navigare, ac denique Download ac Install eligere. Hoc efficiet ut machinam ad recentissimas mensuras securitatis addat.

Cum Samsung pergit hanc renovationem ad plures regiones et machinas evolvere, utentes certiores facere possunt cogitationes suas cum amplificationibus necessariis securitatis esse instructos. Commendatur ut omnes dominos Galaxy A14 5G hac renovatione utantur ad integritatem et securitatem suarum machinarum servandam.

sources:

- Product Bulletin Page