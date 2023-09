Cruise Robotaxi Company Nears Regulatory Approbatio ad Missam productio Driverless Vehiculum

Cruise, societas robotaxorum a Motoribus Generalibus adiuta, in margine recipiendi regulatory approbationem pro massa productionis vehiculorum exactorum in proposito constructo, secundum CEO Kyle Vogt. Vehiculum societatis, quod Origine appellatum est, anno 2020 detectum est et posteros carros sine rectore repraesentat, nullis rotarum vel pedalium gubernaculis ac sedibus vectoribus tantum. Dum Cruise currently agit vehicula modificata cum tradito moderamine, finis est Originum mille habere operas equitare per Civitates Foederatas.

Sed antequam haec visio res effici potest, Cruise impedimenta regulatoria superare debet et vacationem a signis securitatis foederalis obtineat. Vogt credit hanc magni momenti exemptionem primo hoc mense concedi posse. Critici muneris robotaxi Cruise, necnon Waymo maioris scaenici, curam de salute et alacritate vehiculorum publicarum viarum publicarum plene expresserunt. Incidentia carros autonomi in San Francisco has curas fuderunt.

Recentes eventus consecuti sunt provocationes quas Cruise et aliis societatibus in industria autonomi autonomi subiecerunt. Proximo mense regulatores Cruise suam robotaxi classem in San Francisco post fragorem cum autocineto ignis reducere iussit. Res consecuta est in minoribus iniuriis vectoris currus aurigae. Nihilominus, California Publica Utilitas Commissio in Cruise et Waymo licentiam concessit ut operas equitantes per diem divulgarent, signanter milliarium industriae notans.

Kyle Vogt inculcavit potentiam technologiae autonomae ad augendae salutis viam, sed admonet nimiam resistentiam a criticis progressum impedire posse. Waymo etiam consilium suum patefecit pro vehiculo origini cruise similis, in societate cum automaker Sinensi Geely evoluta. Vehiculum Waymo amplam et commodam interiorem praebet sine rota gubernaculo vel pedali, equites cum pluteis, dextrariis et optiones sessionum aptabiles praebens.

In summa, Cruise dies tantum absunt ab regulatory approbatione ad massam productionis sui plene autonomi vehiculo, Origine. Hoc signum notabile gressus est ad visionem societatis inexplicabilis servilis emissicius intellegens. Curae tamen de salute et cratibus moderantibus dirigendae sunt antequam haec vehicula largius explicari possunt. Nihilo minus, progressus a Cruise et Waymo signans pollicitationem futurae translationis sui iuris.

sources:

- Detroit Press

- Utilitas Publica California Commissio