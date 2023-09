Fujifilm X100V Successor: Quid exspectare ac potentia Lentem Upgrade?

Fujifilm X100V in alta postulatio fuit cum eius dimissio per tres annos. Favor eius consecuta est in insidiis temporum et partium inopiarum extensarum, cum multae venditores camerae adhuc postulationi occurrere non possent. Nihilominus bonum nuntium in horizonte expectatur, successor eius exspectatur primo 2024 advenire, fortasse novam lens notam facere.

Data postulatio inmensa pro X100V, sollicitudo circa an Fujifilm ordines successori tractare poterit. Societas ad tempus cessandum erat ut ordines acciperent propter summum volumen petitionum pro X100V. Superest videndum si Fujifilm solutionem invenerit ut obviam postulato anticipatae pro novo exemplari.

Momentum momenti, quod favorem X100 successoris incidat, est lens integralis. Current X100V instructa 23mm (35mm equivalent) f/2.0 lens. Secundum certissimum fontem apud Fuji Rumores, venturum X100 ut lens perfecte novas constitueret. Singula de novo consilio lens nondum detecta sunt, sed ex minoribus upgrades ut signare tempestatum ad significantes mutationes in longitudinis et aperturae arx.

Praeteritis, Fujifilm modo lentis consilium semel pro X100 seriei modificavit, quae pro X100V erat. Dum longitudo arx eadem manebat, renovata lens solutionem emendatam obtulit, corruptelam reductam, et melius umbilicum perficiendum. Hanc historiam datam, veri simile videtur pro Fujifilm lens tam cito upgrade, nisi substantiale redesignum involvat.

Photographici, qui successorem X100V avide exspectaverunt, nunc diiudicandum erit utrum in exspectatione manere an desinere donec plura indicia de novo exemplari praesto sint. Cum expectata emissione paucis mensibus abesse posset, exspectatione dignum esse videre quid Fujifilm volvit pro upgrade.

