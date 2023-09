Franco minister junior pro oeconomia digitali denuntiavit Apple debet venditionibus iPhone 12 sui exemplar in Gallia consistere. Hoc consilium post radiorum patriae vigilem, ANFR, probationes gestae et inventa est quod Specific Absorptionis felis (SAR) limites legitimos excesserint.

Jean-Noel Barrot, minister Franciae iunior, in colloquio cum Le Parisien revelavit quod ANFR Apple bani notificavit. Idem affirmavit programmatum renovatio posse interpellare quaestiones radiophonicae cum iphone XII consociatas, quae ab anno 12 in venditione facta sunt.

Barrot inculcavit Lacum duas septimanas habere respondere et mutationes necessarias efficiendi. Defectum hoc facere potest in revocatione omnium iPhone 12 machinarum quae circumferuntur. In omnibus societatibus, etiam digitalibus gigantibus, eadem praecepta esse affirmavit.

Unio Europaea fines securitatis pro SAR valores relationis ad usum telephonicum mobile constituit, sicut studia potentialem augeri periculo aliquorum generum cancri suggesserunt. Vigilans Gallicus inventiones suas cum regulatoribus in aliis civitatibus EU membrum communicabit, cum Barrot animadvertens hanc decisionem laniatus effectum habere posse.

Gallia proactiva fuit in vigilantia radiorum curriculorum electronicorum machinarum, normas 2020 extendentium venditores requirere ut valores radiophonicos in sarcina pro non solum telephoniis gestalibus sed etiam tabulis et aliis electronicis productis exhibeant.

Lacus responsum bano denuntiatio nondum edixit.

Source: Reuters (no URL provisum)