Tectum Boxxer 2 galeam modularem: A exquisita et practica electio motorcyclists

Galea Tectum Boxxer electum popularem inter motorcyclistas ab initio anno 1993 fuit notum. Unico rotundo consilio notum, quod recentem et retro stylum componit, Tectum nunc suum 30 anniversarium celebrat, novam versionem unius e dilectissimis galeis introductis. — Boxxer 2 galea modularis.

Tectum originale Boxxer galea immissa anno 1995 favorem obtinuit ob insignem styli et practici notas. Eius consilium modulari, cum 180-gradu mento talea flipping, praebebat equites flexibilitate ut facile vectem extra viam moveret, aestheticam haud dubiam servans. Anno 2017, Tectum Boxxer Carbon induxit, versio levior et magis perficiendi eiusdem consilii ordinanda.

Boxxer 2 evolutionis est lineae Boxxer, cum Tectum servans suum stylum iconicum dum incorporandi technologiae updated technologiae ad novum ECE R22.06 vexillum occurrit. Galea suum dualem P/J retinet homologationem, id quod approbatur pro usu mento bar aperto vel clauso. Novus systematis FleXLocker securam obfirmationem testam fibreglass in aperto loco efficit, ut galeam leve pondus ad tantum 3.5 libras (1,600 P.). Praeclare, quamquam conforme 22.06 vexillo, Boxxer 2 idem pondus servat ac praedecessor eius.

Intra galeam, Boxxer 2 lineamenta amovibilia et washable Silens Lining interior cum tractatione antibacterial, ad consolationem et experientiam quietam equitandi disposito. Galea etiam extra pulvillos includit pro crassitudine in customizabili et pads maxillam libitum praebet variae crassitudinis. Venit cum manifesta visorem anti-scabrare cum screen anti-nebula et intercom-parata est.

Tectum Boxxer 2 galea modularis tribus solidis coloribus (nigris, griseo et rubeo) praesto est ac variis graphicis optionibus. Offertur in magnitudinibus ab XS ad XXL distrahentibus et suggessit pretium nummorum CCCCXCIX ($499 USD).

In fine, Tectum Boxxer 2 galeam modularis stilum et prudentiam componit, eamque appellans electionem motorcyclis facit. Cum suo renovato consilio et ad signa salutis adhaesione, haec galea ascensoribus perfectam compositionem innovationis et appellationis classicae praebet.

sources:

Definitiones vocabulorum:

- Galea modularis: Galea cum vecte mento quae sursum ferri potest, permittens equitem suum vultum plene exponere.

– Homologation: Processus certificandi quod productum occurrit certa salus et effectus signa.

- ECE R22.06 vexillum: Vexillum Europaeum ad galeas motorcycle praestandas ad certae securitatis requisita.