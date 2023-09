Framework Pre-Anounces Full-Size SD Expansion Card for its Modular Laptop

By

Framework, societas post laptop Framework modularis, denuntiavit se laborare in amplitudine SD Expansionis Card pro suo artificio. Societas modulum "prae-annuntiare" decrevit, quod significat casum esse ut numquam navem conscendat. Nihilominus hoc faciens, Framework suam communitatem post scaenas evolutionis processum capere studet.

In a capita anno 2021 celebrata, societas Framework plenam amplitudinis SD chartam collocavit ut portum secundo-maximum petitum, sequentem eter Jackes qui Framework anno proximo vendere incepit. Cunctatio solvendi SD Expansionis Card facta ob consilium societatis ut focus primum suum laptop anno 2020 deducendum erat.

Singulae expansiones card modulorum evolutae notae Framework vexillum masculinum USB-C portuum quae in USB-C portubus in matricem feminam reducta inplenda esse possunt. Hoc permittit modulos utendum cum aliis USB-C computatoribus vel inter machinas machinarum machinarum involutas.

Accedit, Framework offert 11th Gen Intel Core mainboards discounted, cum pretia ab $199 ad $399 vndique, pro usoribus qui in aedificandis suis Intel NUC privatim interest.

Altiore, nuntiatio Framework plenae amplitudinis SD Expansionis Card et promptitudinis electronicarum discounted mainboards excitando possibilitates offerunt pro users ut mos et proprios laptops modulares et mini schedulas construere.

sources:

– Sean Hollister, “Et nunc DIY modulari Intel NUC vili,” Verge.