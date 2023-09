Raja Koduri, Mihira AI conditor et architectus primus Intel praecipuus, intelligentiam artificialem fundavit quae quaerit AI promptum et parabilem reddere, praesertim in campo effectus visualium in pelliculis. Koduri, felicis machinator chippis, studet AI uti ad omnem artificem "super-artificem" efficiendo milia artificum in India de novis instrumentis et technologiis exercendis. Propositum est spectacula visualia creare quae cum similibus "Lud thronorum" sunt, sed cum aliqua parte gratuita. Koduri deprimere vult budget pro cinematographicis faciendis sicut "Avatar", quae circa $ 400 miliones constant, sicut $10 miliones ope AI.

Nihilominus, Ambitiones Koduri in industria pelliculae non cessant. Etiam regiones remotas AI ad Indiae deducere vult, centra in singulis radii 100 chiliometrorum constituens, computando infrastructuram pluribus hominibus pervias. Credit enim Indiam ducem technologiam fieri, optimum computandi infrastructuram collocare oportere. Cum sumptus ad constituendum numerosa centra elata videri possint, Koduri confidit Indiam posse id accidere per suas facultates fabricandi et deducens ad paucos miliarda dollariorum sumptus.

Koduri etiam provocationem alloquitur trahendi top chip et AI fabrum in India operandum. Credit pecuniam non factorem decernendi, sed passionem collectivam et ecosystematum quam India offerre potest. Fortem ecosystem aedificandum, sicut in Valle Siliconis et aliis technicis modiis, fabrum ingeniosum hortabitur ut domum revertatur et ad chipam et AI industriam Indiae conferat.

Ad correctionem intentionum intentionum chippis in India praesertim fit societates serviendi, Koduri momentum in luce collocandi in evolutione fundamentali intellectuali (IP) evolutionis. Startups studeat aedificare res quae electronicae difficultates usoris finiunt, sive in ludo, AI, smartphones, vel in aliis dominiis. Koduri credit India rectam sustentationem et questae culturam evolutionis IP fovere posse.

Super, Koduri est eu de potentia Indiae in spatio chip et AI. Monet et hortatus est aliquot turmas in regione, incluso consilio sarcinarum societatis nomine Infinipack. In responsione ad opinionem quae provectae packaging post "mortem" legis Moore de lege, Koduri nos admonet essentiam legis Moore esse duplicationem operis chippis per biennium. Cum id diutius fieri non possit, affirmat progressum technologicum adhuc fieri posse.

