Introducendis Xbox Mastercard: Earn Points pro Pellentesque Usus

Microsoft suam novissimam oblationem pro gamentibus retexit: Mastercard Xbox. Haec nova promeritum pecto permittit ut puncta mererentur in emptionibus, quae pro ludis et additionibus in Microsoft Store redimi possunt. Praesto erit initio solum pro membris Programmatis Xbox Insider in US, incipiendo a die 21 Septembris, antequam accessibilis fiat omnibus US-substructis Xbox usoribus proximo anno.

Mastercard Xbox oritur societas inter Microsoft et Barclays. Sicut expectatur, card intendit ut users incitare ad Xbox contentus mercandas. Pro quolibet pupa in emptionibus quotidie consumptis, cardholders unum punctum praemium accipient. Nihilominus merces punctum rate augetur ad quinque puncta per pupa in Microsoft Store consumpta. Accedit emptiones per electas profusas et cenas operas factas, ut Netflix, DoorDash, et Grubhub, tria puncta per pupa merebuntur.

Unumquodque praemium punctum uno denario aestimatur, cum pro Xbox ludis et additionibus addendi sunt redempti. Hoc significat quod si 1,000 $ in vexillum emptionibus utentes chartae expendas, aequivalentiam punctorum 10$ mereberis ut versus novos ludos utaris. Cardum in quinque diversis consiliis praesto erit, et utentes eam personalem possunt cum suis Xbox Gamertag.

Secundum functionality, Mastercard Xbox solutiones contactas et peras digitales sustinet. Cardholders etiam accessum habebunt ad eorum FICO fidem score pro gratis. Annui centesimae card (APR) vagari potest ab 20.99% ad 31.99%, secundum eventum reprehendo fidei.

Utentes allicere ad signum et uti schedula, Microsoft paucas perks praebet. Cardholders recipiet bonum ex 5,000 puncta (aequivalet ad $50) post primam emptionem factam. Praeterea membra tribus mensibus Xbox Ludus Pass Ultimate gratis fruentur postquam primum Mastercard usus est. Subscriptio haec etiam ad amicum transferri potest si cardholder iam subscribens.

Super, Xbox Mastercard intendit ludum experientiam augere pro Xbox utentibus illis praemiis pro emptis. Cum suo puncto systematis et bonis exclusivis praemiis attractivis, haec scidula certa est vocare ad venationes avidos.

