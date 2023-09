WWOO-LD Boston ut primum US fieri 5G OTA TV Broadcaster

WWOO-LD Boston instituitur ut historiam ut primum US radiophonicus praebeat offerat super aerem (OTA) TV in 5G diffundendo. Societas facta pro licentia experimentali cum Commissione Communicationis Foederalis et consiliis incepit die Mercurii die XIII mensis Septembris anno MMXXIII 5G disseminandi.

Hic motus venit ut progressiones technologiae et augendae postulatio video ac notitia in mobilibus machinis perfectum ambitum efficiunt probandi et aedificandi 5G evulgandi. WWOO-LD credit nisus Copsidae "SuperFrank", fundatoris Consociationis TV Broadcasters Low Power et XGen Network, ad hoc miliarium fieri potest.

Dum adhuc tentatur, WWOO-LD 24/7 5G iaci viam sternet pro caementariis futuris ut beneficiis huius servitii fruantur. Utendo "unum ad multa exemplar" 5G evulgandi intendit ad obstructionem et negotiationem impeditam, quae ab uno ad unum exemplar adhibitum est mittendi notitias et video machinas coniunctas.

Una emolumentorum 5G evulgatio est facultas agendi cum turribus inferioribus et potentia inferiori comparata ad plenam potestatem traditam evulgandi. Accedit quod in probatione nulla impedimentum relatum est. Notatu dignum est circa 75 centesimas omnium radiophonicorum in US stationes humiles uti.

Preston Padden, dux Strategic praefectus Consociationis TV Broadcasters Low Power, elucidat valorem 5G diffundentium in variis missionibus. Non solum frustrationes quae experti sunt allocutus est cum in frequenti stadio per telephonum spectare conatur, sed etiam possibilitates aperit ad longi temporis intervallum discendi, altae definitionis encrypted video pro primo respondentibus, et locis connectens accessum penitus carens.

Hic gradus a WWOO-LD Boston acceptus signum notabile miliarium in evolutione transmissionis in US et scaenam ponit ad integrationem 5G technologiarum in instrumentis instrumentis.

Source: Cord Cutters News, Low Power TV Broadcasters Association