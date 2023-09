Prosperitas inceptis digitalis transmutationis saepe impeditur ab inceptis digitalibus male elaboratis, defectus noctis ad electiones technologias, et adoptio novarum systematum et processuum limitata usuario. Haec animadversiones adiuvantur investigationis tertia-pars ex firmis sicut Deloitte. Ad has provocationes, peritos industriae ut CIO Kenny Mullican, AE Index Renuntiatio exercitus Toni Witt, et Cloud Wars Bob Evans conditor in communitate Summit Americae Septentrionalis communicant. Eventus iste, ab Octobre 15-20 in Charlotte, Carolina Septentrionalis actis, agnoscitur ut maxima innovatio, educatio, et educatio programma in spatio Applications Business Microsoft.

Communitas Summit Americae Septentrionalis agendae comprehensivae, quae super 500 sessiones continet argumenta quasi intelligentiae artificialis (AI), Edidit, Edidit 365, et Potentia Platform. Attendees etiam plus quam XXX manus in classes Academiae uti possunt et in auxilium personae recipere ad subsidia technicae artis technicae. Praeterea eventus notat amplis ISVs, consultores et systemata integratores in spectaculi tabulato, pretiosos pervestigationes et solutiones praebentes.

In casu, Bob Evans scaenam notabilem accipiet ut de Microsoft scriptorum positione tamquam summus numerus in suo Cloud Wars Top X indicem constituet. Cum supra 10 negotiatorum technologiae professionales frequentantes, medium mercatum et inceptum Instituta repraesentant, Summit NA singularem facultatem praebet hominibus et iugis ad altam institutionem et educationem recipiendam, quae directe ad eorum incepta digitalis transformationis applicari possunt. Haec experientia unita discendi permittit participes ad iter accelerandum in quinque diebus tantum.

Eventus impulsus in testimonio firmi CIO fabricationis patet, qui reditum in collocatione consecuta in luce collocavit mittendo equos ad Communitatem Summit Americae Septentrionalis. Cum societas nuper commigravit ad D365 Finance, Operations, et Supple Chain Cloud ERP, eorum IT et collegae oeconomici acres sunt ad apicibus, tutorials colligendis, et quam-ad informationes quae realizationem suarum digitalium metarum transformationis expediet.

Communitas culmen Americae Septentrionalis eminet sicut longissimum currens independentem usoris colloquium pro Microsoft Applications Ecosystematis. Cum focus in agendis consiliis et ductu reali mundi praebendis, eventus creatur "Pro Users, Per Users". Coniungere industriam peritorum et medicorum apud Communitatem Summit Americae Septentrionalis ut pervestigationes lucrandas in applicationes ad leveraging Microsoft Business Applications ad consequenda negotia tua digitalis transmutationis proposita.

