Novum Microscopium apud ALBA Generat Research in Just Sex menses

Artificium Electron Microscopii Centre apud ALBA recenter primam suam chartam investigationis in Acta Societatis Chemicae Americanae edidit, solum sex menses post eius inauguratio. Chartae notitiae et imagines ostenduntur cum microscopio EM02-METCAM, quae prima eius generis est in Hispania. EM02-METCAM monochromatum est et duplex aberratio correcta perspicienti microscopii transmissionis electronicae, quae permittit inspectionem structurarum crystallinorum et electronicarum figurarum materiarum nuclei solutionis.

Investigatores student microscopio uti ad altiorem chemicorum et physicarum phaenomenorum cognitionem consequendam et ad novas machinas materias cum singularibus proprietatibus pertinentes. Microscopium METCAM suas facultates iam probavit, resolutiones spatiales sub 50 picometris (pm) assequentes, cum 300 kiloelectron volts (keV) et resolutiones infra 100 post meridiem ad 60 keV operatae sunt. Industria resolutio facta in 60 keV cum monochromate 13.6 volts electron (eV).

Primum studium cum METCAM microscopio administratum in investiganda familia catalystorum in novis gravidarum generibus usus est. Microscopium inquisitores dedit ut figuram geometricam, compositionem et structuram electronicarum horum catalystarum melius cognoscant, illustrantes machinas catalyseos in gravida lithio-sulfur.

Acquisita resolutio atomi-dissolutionis et electronicorum energiae spectroscopiae detrimenti, provisum est per METCAM microscopium, permisit investigatoribus dependentiam catalystarum spinalium in figura geometrica in sulphure reductionis processus reactionis denotare. Haec cognitio fundamentum est evolutionis rationalis meliorum catalystorum et meliorum faciendorum gravidarum.

Successus microscopii METCAM exspectationem investigantium quorum interest superavit. Eius mobilitas in imaginatione et spectroscopia efficit ut scientias altas in materias indagari possit.

Collaboratio inter facultates inquisitionis, incluso Instituto Catalanico Nanoscientiae et Nanotechnologiae, ALBA Synchrotron, Consilium Nationalis Research Hispanicum, Institutum Materiae Scientiae Barcinonensis, et Universitat Autònoma de Barcelona, ​​EM02-METCAM acquirere potest. Proiectum co-financed ab Development Fund Regional Europae cum auxilio Ministry pro Research et Universitatibus Gubernii Catalauniae.

Altiore, JEMCA eiusque acumen microscopiorum, EM02-METCAM inclusis, magna promissio habent investigationes pretiosas generandas et scientifica intellegentia in variis campis progrediendi.

sources:

Acta Societatis Chemicae Americanae

- ICN2/ALBA