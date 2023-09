Santa Cruz retegit leve eMTB: Heckler SL

Santa Cruz aciem suam electricorum electricorum cum additione Heckler SL dilatavit, leve pondus eMTB a Fazua Ride 60 motore et 430 Wh altilium. Cum systema levi relative, pondus cursoriae in latitudine quadraginta librarum deprimitur. Artus ratio gracilior est comparata ad exemplar Santa Cruz plenae Heckler, quo minus apparet eam eMTB esse.

Aliquam rotae mixtae, 160mm furcae, et 150mm iter posterioris, Heckler SL promittit se cursoriam versatilem et capacem esse. Santa Cruz asserit illam esse "magnam ad vivos evasiones et expresses maxime e equitatione". Bike variarum magnitudinum praesto est ab S ad XXL, idoneus ut equitis diversarum altitudinum provideat.

Heckler SL fabricam carbonis iactat, cum bene pro C vel CC tabulas graduum. Tabulae CC leviores sunt ex usu diversi gradus carbonis. Fazua Ride 60 ostentationis motoris in tubo top inseritur, edocens de modo equitandi et pugnae gradu. Moderator motoris in parte sinistra manubrii ponitur.

In terminis geometriae, Heckler SL praebet numeros et angulos capitis perveniens, secundum magnitudinem et situm flip chip in tergo concussae. Vincula longitudo variatur cum unaquaque magnitudine ad stateram conservandam. Bike instructa est utrem aquae plenae magnitudinis intra triangulum frontem ascendentem.

Heckler SL in diversis ornamentis constructis praesto est, cum pretia ab $7,299 ad $12,999 USD. Curricula lineamenta a Maxxis DHF / DHR II fatigant combo ad tractionem bonam. Quamquam nonnulli equites armamentis taedium duriorem praeponere possunt pro subsidio aucto et deminuto casuum flatuum.

Secundum impressiones equitandi, Heckler SL aequalem et quietam experientiam scandens praebet, praesertim in modis motoriis inferioribus. Bike in descensu gravem tenacitatem et stabilitatem tradit, cum notas bene saliendi servans. Comparato Speciali Levo SL, Heckler SL magis sentiunt proclivi ordinantur.

Una potentia downside est Ascende 60 anuli moderatoris systematis, qui viles sentire potest et plures impellit ad modos commutandos requirere. Nihilominus cursoriam praebet tres modos equitandi: Aura, flumen, et eruca, obsonans diversis optionibus equitandi.

In summa, Santa Cruz Heckler SL leve eMTB est, quod versatilem et observantiam in variis locis praebet. Nitido consilio non statim apparet eam esse eMTB. Equites sperare possunt experientiam ascensionem capacem, tractionem gravem et stabilitatem in descensu, et sensum declivi ordinatum.