Iter retegit Novum High-Pivot Slash omnes-Mons Bike

Trek nuper recentem versionem longae peregrinationis suae cursoriae montis, Slash, altam machinam undiqualem fingens. Consilium de consilio summus cardo incorporandi, simile quid in Sessione declivi cursorii invenitur, ad perficiendum augendum et ad efficientiam paedagogicam perficiendam intendit.

Slash in promptu est tam carbonis quam aluminii machinae optiones, plenae 29″ vel mixtae magnitudinis rotae. Tabulae notae 170mm iter faciunt, cum progressivo flip chip ad progressionem inpulsa aptando. Geometria Slash variat secundum magnitudinem et magnitudinem rotae, cum attingit vndique ab 430mm ad 513mm.

Una e notis formis Slash est Trek frena (Built-In-Tool System) systematis repositionis in repositionis, quae securam repositionem praebet instrumentorum et parcit. Artus carbonis etiam additis stratis tutelae ad cavendum ferit petram et damnum incidit.

Secundum consilium suspensionis, Slash Trek activae Braking Pivot utitur, cum summo cardo principalis ad iter rotae colligendum creare. Hoc consilium consequitur in levius equitare super agros asperos et melioris aequilibrii sicut suspensio comprimit. Ad pedalem kickbacks mitigandam, Iter dentem otiosiorem rotam 19-dentem addidit et catenam inferiorem cylindro ad gubernacula adiecit.

Iter septem varias aedificationes pro Slash praebet, vndique ab $4,400 ad $11,500 USD, amplis equitibus praebens. Praeterea, Slash etiam in promptu est ut tabulae optionis tantum.

Novus Trek Slash significat obligationem notam creandi pedal-amicam, altam omnia cursoriam montis faciendo quae facile ullum vestigium tractare potest.

