Primum commodum Acquirit Biometrics Technology Providentem Infinitum ID

Primum Utilitas, provisor laboris in background protegendo et verificationis operas, acquisitionem technologiae biometricae provisoris, Infiniti ID, pro $41 decies centena millia nummi annuntiavit. Adeptio intendit expandere primum rete retis et identitatis verificationis oblationes pro clientibus suis US.

Infinitus ID, praetorium in Hicksville, Novi Eboraci, societas librarium societatis privatae obsidionis firmae illustrationis Capitalis est. Societas plus quam $10 miliones in annuis vectigalibus generare expectatur. Provisor technologiae biometricae identificatio et authenticas instrumenta variarum partium praebet, incluso defensione et intelligentia, securitati nationali, legis cogentibus, securitatis confinio, calamitatis responsionis et administrationis subitis ac securitatis corporatae.

CEO primae commoditatis Scott Staples affirmavit Infinitum id programmatis complementum societatis RightID et Digital Identity Munera existentis. Haec acquisitio videtur notabilis gradus ad amplificandum Primum commodum operis portfolio et nucleum negotium.

Cum hoc acquisitione, Primum commoda tendit ut facultates suas augeant ad solutiones technologiae biometricas provectae ut adiuvent laboris locatores periculum reducere et obsequium conservare. Authenticatio biometrica altam securitatem praebet utendo notis singularibus physicae vel morum, sicut digitorum, agnitionis vultus, vel iris intuens ad comprobandum identitatem individui.

Fontes: Commodum primum, Infinitum ID

Post Navigation