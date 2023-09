Subaru in Sermones facere Redi ad WRC Racing

Subaru, defensor trium temporum machinator in Mundus Rally Championship (WRC), in primis disputationibus est ut ad ludi summum ordinem rediret. Notam WRC in 2008 debitum ad crisim oeconomicam globali reliquit, sed participare persevit in conglobatione Subaru Motorsports programmatis in USA Rally Associationis Americanae. Turma nuper novum WRX colligendi currus evolvit.

Ben Sulayem, praeses Commissionis FIA Rally, ostendit colloquia alliciendi Subaru ad WRC adiutum fuisse a Toyota praeses Akio Toyoda, qui ardens fautor patrocinii est. Toyota palum in Subaru iam habet, et Toyoda subsidium inceptis expressit. Sulayem spe de reditu potential Subaru expressit, affirmans plus habere artifices in WRC profuturum esse.

WRC strenue quaerit novos marchiones ad patrocinium iungendum, cum scopum idealium quattuor novi artifices esse. In statu, solum Toyota et Hyundai viscus plenas fabricatores habent, cum Ford per longum tempus socium M-Sport repraesentatur. Si colloquia cum Subaru progressu, ordinatio anticipata in anno 2027 mutationem praeveniens optimam occasionem daret Subaru ad WRC redeundi.

Una Provocatio Subaru vincere opus est machinam, cum nunc vim unitatis non habent quae cum ordinationes WRC obtemperat. Nihilominus Sulayem suadet Toyota hac in re adiuvare posse. Signa affirmativa expressit praeses Toyota Praeses in persuadendo Subaru venire ad WRC et machinam necessariam praebere.

