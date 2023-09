Subsidium Foederatum vice Cathedrae Supervisionis, Michael Barr dixit "longam viam centralem" esse decernendi num suam nummariam digitalem ferat. Barr inculcavit Fed solum procedere cum moneta digitale nitido auxilio a praesidente et legislatione per Congressum concessum. In lucem proposuit H" necessitates ad intellegendas implicationes et negotiationes quae centrales ripae digitalis currencies (CBDCs) introducunt, sicut H est et issuer monetae US et operatrix in praestationibus systematis.

Verba Barr align cum his factis ab Hieronymo Powell Fed Chair, qui etiam affirmavit H non progredi cum moneta digitale sine expressa auctoritate Congressus. Scepticismus circa notionem monetæ digitalis fuit, cum curis argentariis industriae excitatis et nonnullis sodalibus Congressus de retentione potestatis in manibus Fed.

Quod attinet ad currencies digitales extra canales officiales emissos, Barr altam sollicitudinem expressit de solidis solidis in re nummaria sine sufficienti inspectione locum obtinendi. Stabularii, quae res digitales ad monetam sicut US pupa pegged sunt, moderatorum et legumlatorum attentionem ob defectum compaginis et inspectionis moderatricis attraxerunt.

Barr inculcavit ripas, quarum interest in denariis stabulis, approbationem habere a praefectis et periculosas mensuras administrationis periculorum constituere. Autem, agnovit consilium H consilium solum ad ripas sub directo moderamine valere, locum relinquens ad alias ripas monitoriatas gubernationis ut ulterius proficiscaris.

Barr momentum illustravit constituendi compagem rectam legislativam et moderatricem, antequam pericula significantia ex usu solidorum emergant tamquam per divulgatum solutionis et pretii thesaurum. Hoc pendet ad stabilitatem oeconomicam tuendam, efficacia ad consilium monetarium conservandum et systema praestationum integritatem US conservandam.

Source: Pete Schroeder, Thomson Reuters.