Nova series smartphones a Huawei Technologiae deductae operam globalem pro technologia continet, significans societatem US sanctiones superasse et maior aemula Apple fieri posse. Nuper Mate 60 et Mate 60 Pro dimissi, una cum Matre X5 et Mate 60 Pro+ nuper emissi, usuram dederunt in maximis Mauris quis felis Sinis.

Una e notis praecipuis Mate 60 seriei facultas est ad communicationes satellites sustentandas, ut users ad vocat et nuntios mittat etiam in locis sine significationibus mobilibus vel connectivity interrete, sicut montes vel in mari. Dum singula singularia astularum in his smartphones usus non detecta sunt, analysis firma TechInsights identificavit praesentiam novi Kirin 9000 marcarum, a Semiconductore Vestibulum Internationalis Corp (SMIC) fabricatam. Celeritas probationum ab emptoribus Sinensium deductae ostendimus Mate 60 Pro velocitatum downloadium capacem esse quae top-of-lineae 5G telephona superant.

Praeceptores Mate 60 series ab Huawei publice nominatae non sunt, sed TechInsights Meridiani Coreae SK Hynix identificavit fontem partium DRAM et NAND in phones adhibitis. SK Hynix affirmavit eam rem investigare cum Huawei negotium agere desiisset cum Civitatum Foederatarum restrictiones in societate anno 2019. Impositae essent, Mate 60 Pro plura includens compositiones chip factae Sinicae comparatae ad exempla priora.

Mercatus participes Huawei, maximae mundi factoris felis, constanter secutus est limitationes imperii US in accessu ad instrumenta fabricandi requisita ad exempla producendarum telephonorum mobilium. Haec societas discessit cum tantum limitata promptitudine 5G exemplorum quae astularum copia adhibita sunt. In Sinis, mercatus Huawei participes 11% in 2021 cecidit, ab 27% priore anno descendens. Lacus, propter restrictiones, maximus factor in Sinis Mauris quis felis premium factus est, cum mercatu suo ab 11% ad 19% per idem tempus crescens.

Analystae suadeant emissionem Mate 60 seriei Huawei renovationem notare posse tamquam grave competitorem Apple, bono studio amanti a Sinensium sumptis exhibito. Lorem huius novae seriei late celebratum est in mediis et online Sinensium tamquam symbolicum ictus contra Civitates Foederatas inter contentiones crescentes inter utramque nationem. Ming-Chi Kuo, analysta cum TF Securitatibus Internationalis, Mate 60 Pro expectat navem inter 5.5 ad 6 decies unitates in secundo dimidium huius anni, 20% augmentum repraesentans ab initio voluminibus destinatis. Praeterea, cumulativae naves Mate 60 Pro minus 12 decies centena millia unitates intra XII menses suae immissionis attingere potuerunt.

sources:

- Yelin Mo et Brenda Goh, Reuters