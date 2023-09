Secundum praecipuum academicum Sinensium currencies digitales adiuvabunt in de-dollarizatione pro Sinis et sociis eius. Huang Qicai, prorex Director Fujian Academiae Scientiarum Socialium, hanc sententiam pro Guangming Cotidie in opinione expressit. Huang affirmavit processum de-dollarizationis iam in variis nationibus incepisse et deducturum esse ad multi- polarizationem monetarum mundanarum, sicut nationes se ab USD distare contendunt.

Huang credit quod fiats digitales, ut Yuan Sinarum digitales, munus in hoc diuturno processu erit. Suadet monetae digitales internationales habere potentiam ad innovandum et ad dollarizationem conferendum. Cum applicationes nummariae monetae maturescere pergunt, Huang possibilitatem super-summi "monetae mundi" proponit emergendi et fiendi centrum regiminis monetae internationalis. Dum Huang non explicite affirmat Yuan digitales Sinarum hoc munus implere debere, mentionem facit suggestum solucionis BRICS, BRICS Reddere, in suo articulo.

BRICS Reddere est ventura decentralized digital pensiones suggestum. Huang indicat posse, si interoperabilitas provocationum resolvi potest, ripae centralis digitalis currencies (CBDCs) integrari posse cum BRICS Pay. Egregie Sina, Russia et Brasilia significant progressum fecerunt cum inceptis digitalis monetae utriusque. Huang affirmat CBDCs quidem conferre posse ad dollarizationem per bilateralis vel multilateri transactiones crucis limitem faciliorem ad incepta digitalis monetae pontis.

Alius aspectus crucialis Huang inculcat necessitatem esse destruendi dominatum PRAECEPS ripae nuntii systematis, quod a Civitatibus Foederatis regitur. Negat necesse esse sociis Sinensium ut de-dollarizationem in praecipuis locis quasi industria et commoda strenue promoveant. Huang suggerit ut monetae swaps et nationes commodissime producentes utentes locorum currencies et Yuan vinculum inter oleum et US pupa paulatim debilitare.

In conclusione, currencie digitales, praesertim Yuan Sinarum digitalis, potentiam in processu de-dollarizationis adiuvandi habent. Usus digitalium fiatrum promovens et provocationes interoperabilitatis appellans, nationes sicut Sinarum et eius socii fidem suam in USD reducere possunt et multi- polarizationem mundi monetae promovere possunt.

