Lacus retegit iPhone 15, Novum Apple Watch, et AirPods ad Product Event

Apple Inc. suum uberrimum praeveniens eventum anni annuntiavit, ubi iPhone XV, nova Apple Watch, exempla novissimumque AirPods introducet. Eventus, “Wonderlust” appellatus, die 15 Septembris apud Apple praetorium in Cupertino, Californiae fiet.

Caleatur eventus erit iPhone 15 Pro linea, quae plumas ac emendationes significantes reddet. Praeter, Apple etiam de actis programmatibus opportunas, incluso iOS 17, iPadOS 17, et in vigilias 10 tractabit.

iPhone, Apple Vigilia, et AirPos nuclei fructus in Apple oecosystematis sunt et ad circiter 60% e reditus altioris societatis conferunt. Pomum sperat immissionem iPhone 15 adiuvabit eam ex LUSTRUM venditio recuperare et clientes attrahere ad cogitationes suas upgrade.

Una notabilis mutatio in hoc anno iPhone emissio est commutatio ad vexillum USB-C ad notificationem et translationem data, quae perficiendi emendare possunt sed potentia perturbare consumers. Hoc secundo tempore Apple iPhone portum mutat, cum priore anno 2012 transibit.

iPhone 15 in quattuor exemplaribus praesto erunt: iPhone 15, 15 Plus, 15 Pro, et 15 Pro Max. Exemplarum basium aluminium laterum et dorsum vitreum habebunt, dum summus finis Pro exemplaribus novum consilium cum titanio laterum lineamentum habebit, vultus scopulosos et vitreum felix retro habebunt. Pro exemplaribus etiam bezels tenuiores habebis, propter novam processus fabricandi quae LIPO appellatur.

In Pro exemplaribus cum velociore A17 venient chip structa in novo processu productionis 3-nanometri, melius perficiendi et altilium vitam praestant. Accedit, Pro exempla significantes cameras upgrades habebunt, telephoto auctae et lentes ultralatae, necnon systema telephoto renovatum cum facultatibus ferramentis zoom.

Omnes novae iPhones plumam "U2" ultrawide-band semiconductorem pro meliore loco capaces habebit. Etiam a fulgure ad USB-C transibunt ad translationes notas et notas, auctis celeritatibus translationis exclusivis ad exempla Pro.

In casu, Apple etiam deteget seriem Apple Watche 9 in vigenti magnitudines 41mm et 45mm. Societas etiam speratur dimittere secundam generationem Ultra, quamquam singula de hoc exemplari vix sunt.

Overall, Apple eventum productum valde anticipat, ut societas intendit ut perusores allicere cum suis exemplaribus ultimis iPhone, programmatibus programmatibus et Apple Watch progressiones. Eventus etiam pervestigationes in Apple scriptoris consilium providebit ad provocationes vincendas in foro, inter venditiones LUSTRUM et curas in Sinis.

Source: Bloomberg