Die VI Septembris 6, Commissio Europaea denuntiavit eum designasse Alphabetum, Amazonem, Apple, ByteDance, Metam, et Microsoft ostiarios sub Articulus 2023 Market Actus Digitalis (DMA). Hae societates praebent officia suggesta 3 nuclei, inclusa retia socialia, navigatores interrete, systemata operandi, et appli mobile.

Designatio harum societatum ostiariorum notabilis est gradus ad exsecutionem DMA. Commissio Europaea novam postulationum copiam intendit ut aequa et aperta mercatum digitalis in Unione Europaea efficeret.

Quaedam clavium requiruntur, ut ianitores designati parere debeant includere:

Finis utentes permittens ut applamenta et applimenta tertiae partis instituere et applimenta quae usui sunt vel cum ianitore operante rationi intersint. Facile permittendo unsubscribing de core tribunali ostiarii officia. Societates quae in tribunal ianitoris ostentant cum accessu ad instrumenta perficiendi mensuras et informationes independentium suarum tabularum verificationis. Negotiationis notitiae usoris usum prohibendo si ostiarius cum negotiatione usoris in suo suggestu contendat. Prohibendo potiorem ordinem ianitoris propria productorum vel servitiorum super illas tertiarum partium in suggestu hosted. Prohibendo sequi finem utentium extra nucleum tribunalis ianitoris servitium pro iaculis vendo sine consensu congrua impetrato.

Praeterea ianitores ad singula obsequia referre tenentur intra sex menses suae designationis, mensuras quas DMA impleverunt delineata.

DMA intendit ut competition et aequitatem augeat in foro digitali appellando forum potestatis magnarum suggestuum online. Quaerit campum ludentem creare omnibus negotiis et iura et utilitates consumerent tueri.

sources:

- Officialis textus DMA

- Europaeae Commissionis torcular emissio