Euro Truck Simulator 2 DLC Introduces Modern Lines Poena Jobs

Euro Truck Simulator 2 novam DLC vocatam Linearum hodiernarum Poena Jobs Pack dimisit, scaenicos permittens ut aliquet in singularibus et serratis designaret. DLC themata sex designationis praebet, inter Shift linea, Sport Profile, via, Electric Zap, Cruise Liner, et Duo Ovile. Unumquodque consilium ad quemlibet salsuram in simulatore applicari potest et amplius cum optionibus coloratis nativus esse potest. Jobs pingunt etiam ad omnes massas pictas tractabiles pertinentes.

The Modern Lines Poena Jobs Pack praesto est in vapore pro £1.69/€1.99/$1.99. Histriones eligere possunt eorum ventus consilium et eorum aliquet exstare in virtualis viae. Dimissio huius DLC venit post recentem praevium adventum Balcaniae DLC venturae, quae novas vecturas et terminos in Piceno et Bari regionibus reddet.

Euro Truck Simulator 2 pergit novas continentiae et updates augendae aleae experientiam lusorum. Praeter DLCs, lusus nuper provocatus histriones cum provocatione nullo GPS, addito gradu difficultatis et realismi pro quaerentibus maiorem provocationem.

Si tu es ventilabrum Euro Truck Simulator 2, Modernis lineis Poena Jobs Pack magna via est, ut aliquid addat sagacitate tua virtualis trucking experientiam. Eligite ventus consilium et carpe viam stilo!

