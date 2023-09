EU Watchdogs Quaerite in Microsoft rogationem pro Activatione Blizzard Takeover

Moderatores Unionis Europaeae rogant initus de consiliis Microsoft revisendis ut approbationem regulatoriam UK obtineat pro sua $69 billiona peractionem Activisionis Blizzard. Commissio Europaea, quae iam mense Maio paciscor in virescit, opiniones a ludis societatibus sollicitat ut decernat si Microsoft novissimam rogationem ad Competitionem et mercatus UK auctoritati pro-competitivam fore.

Fontes familiares rei nuntiantes propositum remedium in UK CMA ad persuadendum intendit ut eius rei intercessio initialem avertat. Sub nova rogatione, Ubisoft Entertainment SA concedatur iura ad ludos activos distribuendos. Hoc remedium adhiberet per orbem terrarum, nisi in Area Oeconomica Europaea.

Commissio Europaea suum studium adhibuit ad vigilantia progressuum in UK arctissime et eorum potential impulsum in UE casu aestimando. Sed Microsoft has explicationes novissimas nondum commentati sunt.

CMA expectatur ut suum consilium in mense Octobri die 18 mensis acceptum ferat. Canes EU condicionem arcte servantes, et additae opiniones e firmis aleae ludis magnae partes erunt in determinando iter progressus ad Microsoft Activisionis Blizzard acquirendam.

Articulus hic in informatione ex Bloomberg orta est.