Gearbox Studio Parem afficitur amplexus Societas Restructuring Conatus

Secundum recentes relationes, Gearbox Studio novissimae studio est impingendae ab amplexu Societatis perennem reficiendi operam. Societas amplexus denuntiavit programmatum comprehensivum bibendi mense Iunio recuperare ab insigniter expendendo per annos et quadraginta centesimis guttatim in pretio participes sequentes in societate defecit opportuna cum Savvy Ludi Group.

Cum pars restructuring, altera studiorum ab amplexu, Ludi Volitionis, statim exeunte mense ultimo occlusus est. Nunc, Reuters refert Gearbox proximo studio esse ut ab Embracero dimitteretur. Amplexus dicitur laborare cum ripis obsidionis Goldman Sachs et Aream & Co ad explorandum optionem venditionis Gearbox. Studium iam acceperunt a partibus tribus, qui studio comparare quaerunt.

Notatu dignum est pretia amplexi participes vidisse mutationem positivi post hunc nuntium. Gearbox, quae ab Embracer anno 2021 acquiritur, mixta cum suis recentibus lusibus emissiones eventus habuit. Sales Novae Fabulae ex Borderlands humiles sunt, secundum editorem Take-Two. Alia tamen Borderlands spin-off, Mirabilia Tina Tina, expectationem superavit. CEO Randy Pitchford antea dixerat experientias futuras iam in evolutione fuisse.

Ut editor, Gearbox intendit dimittere Hyper Light Breaker et Homeworld 3 ineunte 2024. Plures explicationes oriri possunt de nisus Amplectentis Societatis restaurandae et de futuro Gearbox.