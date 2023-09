Nova Electronic techna pro Maximae radiophonicae telescopio quietiores sunt quam mobile phone in Luna

Novae machinae electronicae quae dicuntur SMART pyxides auctae sunt ad potentiam antennae Quadrati Kilometer Array (SKA) telescopium frequentiae Low, quae nunc sub constructione in Australia occidentali est. Hae machinae tam quietae sunt ut radiorum electromagneticum minus emittant quam telephono mobili in superficie lunae posita.

SKA telescopium Low, una cum media frequentia in Africa Australi, erit maxima et sensitiva radio mundi telescopio, cum fit operativus. Cum antennae 131,072 bipoli, facultas erit detegendi signa languida radiophonicis ab ultimis mundi regionibus.

Nihilominus haec summa sensibilitas telescopium vulnerabilem efficit impedimento ab humanis factis radiophonicis fontibus. Etiam electronici in tabula satellites SpaceX Starlink, orbita 342 milia supra Terram, ab antenna telescopio deprehendi possunt. Quae intercessio negative investigationem astronomicam labefactare potest et investigationem signa vitae extraterrestrialis impedire potest.

Ad hanc quaestionem, zona radio-quieta circa telescopium condita est, ubi usus telephoniis mobilibus et transmissionibus radiophonicis stricte regulatur. Accedit fabrum apud Centrum Internationalis pro Investigatione Astronomiae Radiophonicae (ICRAR) apud Curtin University elaboraverunt specialem vim et insignem distributionem machinarum pro telescopio quae minimam radiorum electromagneticam emittunt.

Hae machinae componuntur utentes compositiones radiophonicae quietis et in speciali involutione continentur ne quid effluxus evadat. In probatione, machinae minus radiorum emissae sunt quam quae antennas e telephonio mobili in superficie lunae attingerent.

Constructio telescopii SKA mense Decembri 2022 post plus quam XXX annos praeparationis incepit. Telescopiorum sites in Australia et Africa Australi coniuncta area 30 chiliometrorum quadratorum habebunt. Situs Australiae in radiophonicis undis frequentiis inter 1 ad 50 MHz inibit, dum acies Africae Australis in longiores aequalitates inter 350 MHz et 350 GHz erit.

Adhibendo telescopia sensitiva radiophonica, sicut SKA, astronomi possunt fluctus radiophonicos deprehendere, qui pulvis et obruta penetrare possunt, ut partes mundi observare possint, quae alias species telescopiorum alioqui invisibiles sint. SKA telescopia exspectantur ut intellectum nostrum universi verterent et singularia singularia in eius evolutione et phaenomenis arcana praeberent.

