Ed Boon Reveals Jean Claude Van Damme Skin pro Johnny Cage in 'Mortal Kombat 1' in Hot Interview

In recenti colloquio 'Hot', Ed Boon, director ludi Mortalis Kombat originalis, renovationem in fans excitando communicavit. Novam pelliculam patefecit pro charactere Johnny Cage fundatam in 80s actionis herois Jean Claude Van Damme. Hoc consilium pelliculae speciem praebet Van Damme in cinematographico Bloodsport, quod inspiratio pro Mortalibus Kombat et Johnny Cage charactere functus est.

Boon suam excitationem expressit apud Van Damme in Mortal Kombat 1 inclusis, quod "valetandi tempus plenum circulum" pro libertate vocans. Van Damme alias 80 fabulas coniungit sicut Robocop et Terminator qui in ludo apparentias fecerunt.

Nova pellis instar Van Damme plumam faciet et vocem suam cum Johnny Cage applicata. Incertum adhuc est utrum vox tabulae novae sint an ex opere priore Van Damme proveniant.

Mortal Kombat 1 iam gloriatur rostro stellato, cum primis fasciculis Kombat inclusis characteribus transversis ut Patria, Omni-Homo, et Pacifer. Non solum illud, sed A-list talentum sicut Fox Megan additum est ut vampiric bellator Nitara.

Venturus Mortalis Kombat 1 ludus mollis reboot seriei constitutus est, ac similitudinem Van Damme obtinens gradus insignis est in hac nova libertatis aetate deducendae. Ludus horarium est ad diem 14 Septembris pro PS5 dimittere, Xbox Series X/S, Nintendo Cie, et PC.

Source: Nerd Stash