eBay Introduces AI-Powered Image-Substructio varius Mors Principium

eBay positum est ut novum instrumentum imagini-basis enumeratis inducat, situs ab intelligentia artificiali (AI), quod facilius vendentes faciet res in sua suggestu enumerare. Instrumentum venditores permittit ut solum imaginem photographicam intra eBay app capere vel immittere, et AI automatice singulas informationes item implere, ut titulos, descriptiones, productos emissio dies, genera, sub-categorias, pretia enumerans, et gratuita navigia.

Imaginis substructio instrumenti enumerationis molestie beta probationis tempus subiit et ad publicum in adventu mensibus praesto est constitutus. Hoc instrumentum intendit alloqui "frigus initium" constitutionem prae primo-temporis venditores, simpliciorem processus enumerationem et summam informationum superante tollendo requiritur ad creandum album competitive.

eBay scriptor AI technologia non solum efficaciorem praebet viam vendentium ad magnas informationes providendas, sed etiam auget processum venditionis, ut levius et turpis sit. Hoc novum instrumentum in eBay priorem AI-powered instrumentorum descriptionem aedificat, quae sponte descriptiones enumeratarum generavit pro listings quae in minimis input a venditoribus fundatur.

Cum introductio initialis AI-potestatis instrumentum album, circiter XXX% venditorum US plumam expertum est, cum supra 30% illorum venditorum bene uti descriptionibus AI generatae. eBay varias formas AI in suggestu suo pluribus annis incorporavit, intentans stateram inter accuratas et accuratas enumerationes ferire et processum enumerationis inconsutilem.

eBay scriptor CEO, Jamie Iannone, affirmavit societatem "reimaginationem tech- ductam" subire et committi ad futuram mercaturam reinveniendam. Hoc includit recentem acquisitionem Certilogo, provisor authenticas AI-powered ad modum.

sources:

- eBay Press Release