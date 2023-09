eBay Introduces AI Instrumentum ad generare Product Listings ab imaginibus

eBay novum AI instrumentum ad mercatum suum vendentes inducit qui statim generare possunt productum enumeratis utens uno tantum photographico. Instrumentum, promptum in eBay app pro iOS et mox Android, potest generare titulum, descriptionem, productum remissionis diem, ac etiam genus, subcategorium, album pretium, et naviculas in photo sumptum. Hoc instrumentum pars eBay conatus est ut AI in processum venditionis integrandum, post introductionem producti catalogue AI-generati descriptionum et subiectum remotionis instrumentum ad imagines enumerandas.

Instrumentum intendit ad provocationem appellandi quod primi temporis venditores saepe faciem, quae "frigus initium" sequitur. Multi novi venditores obruuntur copia notitiarum quae ad creandum enumerationem competitive, et eBay sperat hoc AI instrumentum tollere necessitatem venditorum ad informationem manually intrare. Aliqui tamen diu venditores in eBay curas de accuratione et qualitate descriptionum AI generatorum expresserunt. Querela de erroris et etiam falsis descriptionibus factae sunt, et venditores disputant textum genitum repetitum, verbosum, et rebus maximis carentem.

eBay ferox adoptionis AI in suggestu ponit eam ab aliis foris. Shopify nuper descriptiones producti AI generatae induxit, cum Amazonia summaria recensionum AI generatarum involvit. Amazon etiam instrumenta AI temptat ut titulos, descriptiones, puncta gignat, productos selectos probat. Autem, instrumentum eBay AI, dissimiles alios, enumerationes directe ex imaginibus generat. Quamvis quidam dubitat apud venditores, eBay credit AI signanter frictionem minuere et processus enumerationis mutare, faciliorem et jucundiorem venditores faciens.

