Praecurre ludi cum EA Sports 24 Ultimate Team Web and Companion Apps

Si avidus es ventilabrum EA Sports FC et non expectas emissionem postremae editionis, EA Sports 24, tunc scies te laetabitur quod Web App et Socius App mox tibi dare praesto erunt a head start on building your Ultimate Team.

Tela App, pervia per navigatrum in PC, Mac, seu machinam mobilem praebet opportunam viam ad equos tuos administrandi, rationes compone, sarcinas emite, et mercatum transferendi, omnia ex consolatione machinis tui exercent. Interea, Socius App, promptus iOS et MASCULINUS machinis, permittit ut omnia haec facias in ite.

Etsi EA Sports non denuntiavit officialem emissionem date pro Web App, possumus coniecturas e solutionibus praecedentibus. Superioribus annis, Web App inter novem dies praesto facta est antequam officialis emissio ludi. Cum primo accessu emissio EA Sports 24 ad 22 Septembris destinata, exspectari possumus interretialem App ut praesto esse circiter ebdomadas XVIII Septembris.

Ut accedere interretialem App, solum ini cum EA ratione tua, quae tuum tempus est vel Xbox login. Si EA rationem non habes, unum in ludis EA website officialibus creare potes. Socius App, contra, gratis a Apple App Store vel Google Play Store deponi potest. Priorem versionem Comis App antequam novam deprimendo delere debes.

Dum Telae et Socius Apps Te permittit ut Team ultimam tuam administrare, Gravis est animadvertere te non posse actu ludere par in his apps. Nihilominus, caput initium capere potes in aedificatione tua quadriga, novas explorans notas, et cum incrementis in EA ludis 24 introductis nota.

Officialis emissio date de EA Sports 24 orbis terrarum est 29 Septembris 2023. Sed si praeemineris Editionem ultimam ludi vel EA Play sociari, frui potes primo accessu incipiendo a die 22 Septembris 2023. Pre-ordinatio vexillum ludum editionem vel EA Play membership habere tibi aditum primorum limitatum tribuet, fere decem horarum iudicium pro membris EA Play, dum EA Play Pro membra in PC primo accessu infinitam habent.

Ita, in mundum EA Sports 24 ultima Team para intendere et instruere somnium tuum team ope Web et Socius Apps. Siste modulatum ad plures nuntios et updates sicut dies emissio appropinquat.

sources:

- EA Sports