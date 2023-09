Future of E3 Expo in Quaestione ut ESA Societas cum ReedPop desinit

Futurum Electronic Entertainment Expo (E3), quondam popularis video venationis industriae expo, iterum incertum est sicut Consociatio Software Entertainment (ESA) societatem suam cum ReedPop, societas quae in eventum renovationis adiuvabat, finivit.

ReedPop notum est pro rebus ordinandis sicut PAX, EGX et C2E2, et ab ESA in tabulas adductae sunt ut auxilium experirentur in homine experientia in E3. Attamen consilia pro E3 2023 finaliter paucis mensibus ante tempus actis sublata sunt, significans societatem inter ReedPop et ESA non prosperam fuisse.

In propositione ad GamesIndustry.biz, ESA CEO et praeses Stanley Pierre-Louis, aestimationem de societate ReedPop expresserunt eorumque conatus ad industriam et studia per varios eventus colligendos. Autem, etiam dixit ESA explorare vias evolutionis et industriae ludo video melius inservire per E3, aestimans omnes rei eventus, ex forma ad locum.

Hoc consilium antea affirmationem confirmare videtur Commissio Los Angeles City Tourism quae consilia de E3 2024 et E3 2025 apud Los Angeles Convention Centre abolita sunt. Nihilominus propositio Pierre-Louis et GamesIndustry.biz fama suadeant E3 2024 et E3 2025 non omnino abraduntur. Est adhuc possibilitas eventus qui anno 2024 fiunt, sed in alio loco, dum ESA parem operationem in plena reinventionis spectaculi E3 2025 habet.

Pandemicus COVID-XIX etiam significantes provocationes posuit pro reditu E19 ad pristinam gloriam. Eventus elaboravit accommodare ad varias circumstantias ac limitationes a pandemico adductas. Sed observatores industriae et amatores similes exspectant ulteriores nuntios de futuro E3 et quomodo perseveret industriam ludum video formare.

sources:

- GamesIndustry.biz