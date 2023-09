Occumbo, primores societatis agitatae societatis commercii, nuper retecta versiones upgradedarum popularium CTRL, ALT, et claviaturarum TRANSMUTO. Hae claviaturae, quae primum anno 2018 deductae sunt et ex quo meliores facti sunt, notae sunt propter optiones consuetudinales et qualitatem constructionis. Novae V2 variantes harum claviaturarum pluma auctae sunt, auctae soni debilitantes, novas optiones switch, praestantiorem typing experientiam praebentes pro utentibus.

Una ex notandis emendationibus CTRL, ALT, et TRANSMUTO V2 Claviaturae stabilitoriarum upgrades sunt. Plate-ascensus Drop Phantom Stabilizers optimizant sonum a clavibus maioribus determinativis productum, inde in experientia claviaturae aucta. Accedit, hae claviaturae nunc pluma meliore sono extenuantur cum additione multiplex premium spumae strata per tincidunt. Hoc includit materias spumas ut Poron top casus spuma, IXPE spumam transibit, Poron spumum nervum hotswap, et casus Poron spumae fundum, quae omnia ad sonum et effectum typing superiorem conferunt.

Gutta etiam novas optiones switch pro claviaturis V2 introduxit. Users eligere possunt inter virgas Gateron Yellow KS3 lineares seu Stillate Sanctae Panda X virgas tangentes perspicuas. Praeterea pro iis, qui propriae claviaturae aedificandae studiosi sunt, Occumte praebet barebones versioni sine virgas.

Personalisatio facilior facta est cum programmate novorum Cantionum Configuratoris, quae interfaciem usoris amicabilem praebet ad auctam DUXERIT customizationem. Claviaturae V2 etiam veniunt auctis accensis facultatibus, propter integrationem STM32 chipset. Users nunc citius et facilius auxilio ad notas QMK notas frui possunt et ex 50 novis exemplaribus ductus eligere utentibus clavibus calidis in tincidunt.

Secundum convenientiam, Occumbo subsidium VIA et QMK dilatavit, cum VIAL auxilio hoc anno postea venienti. TABULAE V2 claviaturae etiam novam optionem colorway nigram introducit.

Quamvis haec upgrades, CTRL, ALT, et TRANSMUTO V2 Claviaturae classicae retinent qualitates quae illas tam populares fecerunt. Construuntur adhuc cum aluminio materiae aircraft-gradu, ut aedificent qualitatem altam. LEDs septentrionalis versus claram et vividam illuminationem obtinent, praesertim utentibus utentibus luceant per keycap.

Occumbo CEO, Jef Holove, concitationem circa Claviaturae upgraded exprimit, dicens se repraesentare desilientem in consilio, observantia, et functione servata dilectae Decessorum suorum qualitates.

CTRL, ALT, et TRANSMUTO V2 Claviaturae claviaturae nunc praesto sunt pro emptione in loco Occumbo, cum pretia a $140 ad $250 pro versionibus plene collectae. Clientes qui iam originales harum claviaturarum versiones habent, possunt etiam upgrade rhoncus rhoncus ut exempla currenti augeant.

In fine, Occumbo auctus CTRL, ALT, et V2 Claviaturae claviaturae singularem typingem experientiam praebent cum upgrades stabilimentaribus suis, sonum auctum debilitantem, ac novas optiones switch. Hae Claviaturae classicas qualitates componunt cum features novas ad elevandum quodlibet scrinium paroecialem.

