Recens studium ab Academiis in Universitate Ohio Civitatis indicat homines minus confidere in amicitiis suis, cum despiciunt amicos suos AI ad nuntios ad se scribendos adhibitos fuisse. Experimentum involvit 208 participes qui interrogaverunt se amicos esse fingendi cum persona ficta nomine Taylor. Participes mandatum est mittere nuntios ad Taylor auxilium, consilium, sermonem fortuitum de variis missionibus quaerere.

Acceptis responsis a Taylor, participes in tres aequales circulos divisi sunt, cum utrique diversam rationem redderent quomodo nuntiis Taylor composuisset. Explicationes comprehenderunt Taylor nulla ope adhibita, Taylor utens AI, vel Taylor auxilium ab alio humano acquirens. Tunc participes interrogati sunt de rationibus eorum erga Taylorum.

Inventiones demonstraverunt singulos amicos suos unice sua industria niti ac nulla tertiae factionis subsidio uti neque ab AI vel ab alio homine uti. Participes minus satisfactionem expresserunt et dubitationem de statu amicitiarum augerunt cum in nuntiis componendis se esse deprehenderunt. Secundum ad Bingjie Liu, auctor studii plumbi, homines operae collocatae aestimant in conservatione amicitiae et usum AI pro compendiis capiendis considerare, quod relationem negative incursum esse potest.

Hoc studium cum praecedentibus investigationibus adsimilat, quod ostendit homines minus alienos ad cogitandum tendere si AI in colloquiis textibus utuntur propter defectum veri- tatis. Dum AI instrumenta scribendi communiora fiunt in variis applicationibus communicationis, studium admonet contra utendi ea cum amicis communicandi. Liu cautiones, quae in AI in amicitiis freti suspicionem facere potuerunt et veram et sinceritatem, quae pro sana relationibus pendet, perturbare possunt.

Singularia comprehensiva studii eiusque eventus in Acta relationum socialium et personalium divulgatae sunt. Investigatio momentum elucidat verae nisus ac veri- tatis in servandis magnis ac significativis amicitiis, efferens commodum non reponere sinceram humanam commercium.

sources:

- Ohio University studio

- Acta Sage Journal of Social and Personal Relationships