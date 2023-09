Ludus maximus anticipatus Starfield non solum spectaculis attonitus et lusionis immersivis plenus est, sed etiam scaenicis nactas quaestuum ad suscipiendas praebet. Una e speculationibus prominentibus hucusque repertis est "Primus Contactus", qui navem in orbita circum planetam singularia destitutus plenam implicat.

Incipere "Primum Contactum" quaerendo in Starfield, lusores ad Porrimam II in systemate stella Porrima proficiscendi sunt. Ibi occurrent turbam ECS Constant, qui se inveniunt de tempore et loco. Fans of Star Trek parallelas ducere potest episodio "The Neutral Zonae" a primo tempore Posterioris generationis.

Priusquam in investigationem tribuo, monetur ut secundam partem alterius quaestionis, quae « Erutae, » perficiat. Etsi non requiritur ad "Primum Contactum", consummans "Erearth" pervestigationem praebet magni pretii in historiae humanae ludi, augendae narrationis experientiam "Primum Contactum".

Cum in Orbem Porrima II pervenerit, lusores nuntium accepturi ex NPC nomine Jiro Sugiyama, qui auxilium suum postulat ut quid in nave destituta agatur. Cum scaenicorum navalium cum nave discent ECS Constant esse coloniam navem quae iter e Terra conscenderit priusquam humanitas celerius-quam-lucem iter detexerit. Decursu CC annorum multae generationes vixerunt et perierunt navem cum spe in Porrima II componendi.

Ut in investigatione progrediamur, histriones tunc ad Paradisum descendentes planetae sideris caput descendunt et conventus tabulam frequentant. In via, opportunitatem habebunt mutuam cum diversis sociis turbarum in ECS Constant habitantibus, etiam in schola plena infantum conveniendi.

Cum ad tabulam pervenerint, scaenicorum corporatum machinationem paradisi executivorum videbunt. Praemittuntur cum tribus optionibus: ut ECS Constans turba servi in ​​Porrima II indentura fiant, ut navem cum grav pellant vestiant, ut nauta alium locum ad habitandum inveniat, vel totam turbam interficiat.

Ad primam optionem eligendam, scaenicorum ad certas materias colligendas et gubernatori persuadendum requiruntur. Secunda optio secum fert iter ad HopeTech in planeta Polvo ad gravem impulsionem obtinendam et deinde ECS Constant ad institutionem suam praeparandam. Quod ad tertiam optionem attinet, mox intellegent exsecutores in perpetuum occidi non posse.

"Primo Contactus" est unus e parte quaestuum dimicantium in Starfield qui histriones in universo divite et dynamico immergit. Ludus cum suis fabulis et variis electionibus, ludi offert horas delectationis pro fans scientiae figmenti genus.

