Disney vende malum? Bob Iger diuturna Interest in Tech Behemoth

Ex pluribus praeteritis et praesentibus executivis Disney, speculatio est Bob Iger, CEO Disney, "ludum finem desideratum" manere quam diutissime CEO et tandem societatem Apple vendere. Haec speculatio oritur ex arcta amicitia quae inter Iger et Apple conditorem Steve Jobs evoluta est post Disney Pixar anno 2006 acquiritur.

In commentariis suis Iger ostendit si Jobs adhuc viveret, verisimile est eos de facultate suas societates coniungendi disputavisse. Plures tamen crates quae superandae sunt propter Disney-Apple merger, inclusa approbatione regulatoriae, quod Apple raro acquisitiones tam magnas facit quam plurimum Disney-Pixar.

Hodiernum climatis regulatorium, cum focus in Big Tech crepuit, difficilem facere potuit pro mega-merger ut hoc approbatione accipere. Lites antitrustae contra societates quasi Amazon et Microsoft interpositae sunt, dicentes se monopolia esse. Ceterum Google proficiscitur ad iudicium de allegationibus de negotiis illegalibus agit.

Quamvis his impedimentis, Iger adhuc tempus maiorem acquirendi decurrere. Pactus eius sicut CEO Disney per 2026 extensus est, et ille nuper ad societatem secedens anno 2020 rediit. Cum redisset, Iger spree cost-sectione, inter laicos et societatem bibendi emissarios aggressus est. Etiam insinuavit facultatem bona vendendi non-Disney, ut ABC et ESPN.

Rumores etiam divulgaverunt ut Disney novum consilium de suis proprietatibus televisificis linearibus considerare potest, quae minuentibus auditoribus et funiculi-sectione affectus sunt. Autem, current pretium De Disney mercatus est in minore fere decennio non viso, significans provocationes potentiales pro societate. Tantum tempus narrabit si cura Bob Iger in Apple diuturna fruitura erit.

Fontes: CNBC, Vanitas Fair