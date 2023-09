Fiona Crawley, feminae disertae lusor tennis in Universitate Carolinae North- bliothecae, difficili deliberatione obvenit cum $81,000 in praemio pecuniae ab Open US$ repudiare debuit ut eligibilitatem in collegium athletae conservaret. In ludorum collegii limites athletae ex praemio pecuniae acceptandae excedentes $10,000. Nihilominus, gratias novum suggestum digitalecum myNILpay vocatum, Crawley mercedes suas recuperare potest.

myNILpay suggestum est quod singulos dat ut ludorum discipulorum athletas directe persolvant per eorum nomen, imaginem et similitudinem (NIL) iura. Respondens ad condicionem Crawley, suggestum UNC Alumni hortatur et fans ut eam conferat ut adiuvet amissam mercedem recuperandam. In suggestu CEO, Brent Chapman, myNILpay ad hanc rem creatum esse affirmavit - athletae studentes sustinere et eos adiuvare ut quaestus maximize in obsequio ludorum regulis facerent.

Crawley donare, aranas myNILpay app detrahere et eam quaerere in database ludorum athletarum. Postquam profile eius invenerant, optatam pecuniae summam mittere possunt. Accepta donatione, fans "res digitales" recipiet nomen Crawley et subscriptionem digitalem ad probationem transactionis recipiet.

Crawley, regnans ITA National Ludio Anni, magnas partes egit in ludorum historicorum UNC pilae ultimo tempore conciliandae. Bigas ad victoriam ducere adiuvit et etiam duplices pilae cum teammate suo Carson Tanguilig vicit. Eorum successus in Open US qualificato tournamento meruerunt locum in summa trahere, ubi Crawley tres par vicit. Ea nunc ad Sacellum Collem revertitur tamquam collegialis summo numero lusor secundum ordinem ITA ordo.

Hoc inceptum per myNILpay spem praebet pro Crawley ut dura merita recuperaret, dum praecepta ludorum obsecundantia manens. Potentia NIL iura demonstrat ad discipulos athletas financially fulciendos et ut plurimum efficere possit artes athleticas.

definitiones:

- NCAA: Athletica Societas Collegiata Nationalis, corpus gubernans athletici collegii in Civitatibus Foederatis.

- NIL: Nomen, Imago, et similitudo iurium, quae athletae collegium suum ex imagine et notatione sua proficuum permittunt.

