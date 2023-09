Ministerium Digital Negotiis in Taiwan Planis constitue ad AI productionem Ratio et Centrum

Ministerium Negotium Digitalium in Taiwan laborat ut systema productionis et centrum constituatur ad applicationes artificiales aestimandas et probandas. Prorex Minister Digital Negotiis Lee Huai-jen denuntiationem fecit per aperitionem caerimoniarum Devdays Asiae, forum technologiae coniunctim per Microsoft et ministerium ministrationis digitalis Industriae constitutum est.

Praeter systema productionis AI et centrum constituendum, Consilium Nationalis Scientiae et Technologiae etiam fideles AI Dialogi Engine aestimare et probabit. Haec incepta a regimine exspectantur ad industrias in Taiwan adiuvandas applicationes responsabiles et fidelia AI.

Devdays Asia, quae nunc in Taipei peragitur et Veneris die ad Kaohsiung movebitur, tendit ad progressionem generativam AI, cybersecuritatem et mollitiam digitalem. Firmi Taiwanese magis magisque spectant ad incorporandam AI technologiam per varias industrias. Nonnullae operae Microsoft Azure OpenAI adhibendae sunt, quae criticam incepti securitatem, obsequium, solutiones regionales praebet.

Microsoft Taiwan operam navavit in progressione AI in Taiwan. Societas AI investigationis-et-progressionis, anno 2018 constituta, arcte cum imperio collaboravit atque in Taiwan collocare pergit, praesertim in cultura ingenii, programmatis et in evolutione ingenii AI.

Microsoft momentum extollit applicationum responsalium AI et ethicorum, dicens AI evolutionem technologiam generativam AI technologiam creare ultra. Societas nuper nuntiavit se consecutum esse talentum culturae digitalis propositum in Taiwan ante schedule et consiliis ut AI technologiae institutionis technologiam mitteret ad publicum educandum in ultimis AI technologiarum applicationibusque.

sources:

- Ministerio Digital Negotiis

- Microsoft