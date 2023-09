BT initiavit upgrade landlines ad technicas digitales in Northern Hibernia ut partem eius Digital Voice proiecto. Hoc propositum intendit reponere analogum traditum cum lineas telephonicas cum digitalibus, adhibitis technologiarum ampliatione. Proiectum, quod "semel in generatione" inceptum est, in quibusdam locis Angliae mense Iulio et Augusto incepit. BT efficiet ut clientes in Hibernia septentrionali saltem quattuor septimanas ante transitum notificentur.

Upgrade ad technologiam digitalem essentialis habetur sicut technologia analoga existens obsolescit. BT inculcat telephonicas landlines non augeri, et pro pluribus clientibus, switch simpliciter linamentis involvit phone landlineum in lato itineris loco in nervum muri-ecti. Beneficia switch includunt provectiorem scam-vocationem eliquandi facultatem et clariorem vocationem audio.

Transitus ad vocem Digitalis expectatur processus simplex et liber pro omnibus fere clientibus, cum nulla domus institutionis opus requiratur. Nihilominus BT hortatur clientes qui auxilio addito indigent vel se ipsos vulnerabiles certiorem facere possunt. Aliquot clientes, ut illi cum monilibus curis, ii qui solum in phones landlines nituntur et ii sine signo mobilis, initio non proactive mutabuntur.

Ad conscientias movendas de switch ad technologiam digitalem, BT disponit ut seriem rerum aularum oppidi op- positi et pop-upi trans Hiberniam septentrionalem stat. Hae eventus intendunt clientes ut plus informationis et subsidii in transitu praebere.

