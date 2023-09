Linguae mundanae et Humanitates Digitales Societates ad Universitatem Arkansas redit

Linguae mundanae et Humanitates Digitales Studio in Universitate Arkansas obriguit nuntiaturus reditus Digitalium Humanitatum Meet-Up. Eventus fiet in studio in medio JB Hunt Centre die 14 Septembris a 4-5 pm . locato

Per foramen DH Meet-Up, facultas alumnis et alumnis e Department of World Languages, Literatures, et Culturae ostendent opera sua quae mundi culturas et digitales technologias coniungunt. Attendees exspectare possunt videre praesentationes in variis locis, ut 360 conquisitione, interactiva virtualis strophas antiquarum locorum, tactus paleographiae lectionum ad discendum Medieval Gallicum, et porttitor usum instrumentorum digitalium in schola.

Post eventum, receptio in Studio WLDH habita erit, occasionem praebens attendees retis et ulteriora inceptis propositis disputandi.

Secunda DH Meet-Up mensis locum habebit die 28 Septembris ab 11 am ad 12 post meridiem Hoc conventum faciet facultas ac alumni e genere WLLC, qui consilia communicabit in futuris inceptis coniungendis mundi culturas et digitales technologias. Haec includit propositiones sumptu, cursus potentiales, unitates discendi. Prandium hoc eventu studio sequenti providebitur.

A full line-up of panelists for both DH Meet-Ups will be announced closer to the date, and more information about these events can be found on the UARK Campus Calendar. For any questions, please reach out to Curtis Maughan at [email protected] or Cheyenne Roy at [email protected].

Renovata manere in eventibus, quos a WLLC Department et Linguae Mundi et Studiorum Digitalium Humanitates, sequimini WLLC super Instagram, Facebook, et Twitter.

sources:

- Universitas Arkansas Mundus Linguae, Literaturae & Culturae

Nota: Fons articulus mutatus est ad formationem petitam aptare.