City of Seattle Offers Grants claudere Digital divide

Civitas Seattle providet sumptui ut institutis dicatis coarctendis digitalis dividendis in communitatibus. Ventura dona cycli die Lunae, 18 Septembris 2024 ad meridiem aperient. Partes interest de processu plus discere possunt attendendo virtualem congressum in Civitate Communitatis Technologiae Assessoratus (CTAB) die Martis, die 12 Septembris ante 6 meridiem, Sessiones informationes informationes in adventus hebdomades accedent.

Aequitas digitalis concessa pro 2024 collocabit usque ad $35,000 ad qualificationem institutionum non lucri et coetus communitatis in Seattle. Haec subsidia incepta sustinebunt quae ad accessum et adoptionem interrete augendam contendunt, cum fortis focus in quattuor praecipuis locis:

Navigator digitalis officia: Auxilium personale praebens habitantibus in utens machinis, cum interrete connectens, et signans pro interrete sumptus sumptus.

Auxilium personale praebens habitantibus in utens machinis, cum interrete connectens, et signans pro interrete sumptus sumptus. Digital literacy classes / officinae: Exercitatio in artes digitales ad novas technologias utentium praebens.

Exercitatio in artes digitales ad novas technologias utentium praebens. Adinventiones et subsidia technica: Adinventiones praebentes ut laptop, chromebooks, tabulas, phonas, una cum subsidiis necessariis ad efficaciter utantur.

Adinventiones praebentes ut laptop, chromebooks, tabulas, phonas, una cum subsidiis necessariis ad efficaciter utantur. Interrete connectivity: Wi-FI dilatare vel aliis mediis utendis, ut hotspots, iter, puncta accessus vel Wi-Fi, ut accessum penitus ad incolas low-reditus adduceret.

Aequitas digitalis programma det programma ad partem Seattle Information Department (Seattle IT), quae studet technologias securas, certas et obsequentes praebere, quae efficiunt ut Civitas officia publica aequis et responsivis liberet. Pro 2024 da cyclo, summa $545,000 praesto est per Fundum Technologiam Matching (TMF) et Navigator Digitalis Dona. Communitas etiam expectatur ut parem petitionem 25% sumptui conferat, quae forma esse potest laboris voluntarii, materiae, muneris professionalis, vel nummi.

Ad virtualem CTAB conventum die XII Septembris interesse participes possunt iungere online utentes Cisco Webex conventus vel vocare in utendo numero telephonico proviso.

Fontes: Urbs Seattle, Seattle IT