Elon MOSCHUS suggerit Twitter valorem decidit per XC% post acquisitionem

Elon Musk acquisitio Twitter, nunc ad "X", non videtur ei bene cessisse. In recenti rante contra foedus Anti-famationis (ADL), Musk nesciens significavit X circa 90% valorem suum amisisse, quantum ad circiter $40 miliardis. Musk affirmavit se missionem videre non posse in qua ADL reus est minus quam 10% de exitio in valore, ad $4 miliarda circiter aequans. Haec confessio suggerit Musk $44 miliardis acquisitionem non tam feliciter quam speraverat fuisse.

UAW Praeses Motorum Generalis detrahit 'Wage Offer

United Auto Operariorum (UAW) Praeses Shawn Fain contra merces Generalis Motorum proposita locutus est, eamque "insultare" describens in negotiis permanentibus inter UAW et automakerum. Oblatio Generalis Motorum $5,500 ratificationem bonum pro omnibus conductis includit, a 10% merces pro plerisque operariis augendis, et 20% ad $20/horam mercedis pro currentibus temporariis conductis. Cum exspirationes contractus accedunt, contentiones ascendunt inter gigantes UAW et Detroit automotivos.

Stellantis aperit Pugna Technology Centrum in Italia

Stellantis, societas autocineta, primum suum centrum technologiae altilium Taurinensis in Italia inauguravit. Haec €40 decies centena millia obsidendi augebit facultatem in cogitando, explicando, probando sarcinas altilium, modulos, cellas altae voltages, ac programmata venturi vehiculis Stellantis notam. Medium, unum e maximis in Europa, facultatem habet probandi usque ad 47 sarcinas altilium simul, collocans Stellantis ante frontem technologiae electrici vehiculum.

Kruger et Albertsons vendunt Selecta Stores ad C&S Lupum Grocers

Kruger et Albertsons a $1.9 miliardis pacti cum C&S Grocers pervenerunt ut selectas thesauros, vexilla, centra distributiones, officia, et notas pittacii privatas venderent. Haec opportuna movent proposita ut accessum ad parabilem cibum augeant et modo competitive efficiant venditores non-unio. C&S Grocers Lupum, a SoftBank Corp subnixum, magnum munus erit in futurum macello industriae effingenda.

Kruger Renuntiationes mixta Q2 CAPTURA et pervenit Opioid Incoluimus

Kruger secunda-quarta FY23 venditio ab 2.3% ad $33.85 sescenti declinata, exspectationum analysticarum deficit. Attamen societas in principio conventionis facta est ut plures partes opioid vindicationes contra eam componerent. Compositio est notabilis gradus ad controversias iuridicas solvendas et progredi permittit Kriiger. Societas sperat accommodatas mercedes pro portione FY23 esse in latitudine $4.45 ad $4.60.

Eli Lilium diabete medicamentis commendatur ut nova curatio Bene

Instituti Nationalis UK pro Valetudine et Cura Excellentiae (NICE) medicamentum diabetae Eli Lilly, Mounjaro (tirzepatide), ut bene tractandi viable aegros cum 2 diabete male moderato formavit. GRATUS aestimat circiter 180,000 homines hac nova curatione prodesse posse. Haec commendatio affirmat Mounjaro efficaciam et impulsum potentiae in crescentibus diabetibus pestilentiae globalis administrandi.

Hooker Supellex Renuntiationes Disappointing Q2 CAPTURA

Hooker Supellex exposita venditio declinatio 36% in Q2 FY24, $97.8 decies centena millia, defectus consensus exspectationum. Declinatio vectigal attribuitur humiliori postulationi supellectilis domus et depositio infructuosa operationum in segmento Domus Meridianae. Societas autem RAPINA in postulatio et negotio in medium FY24 anticipat et Domum Meridianum exspectat ut lucrum sustineri possit.

Calvin Klein Launches Home Collections

Calvin Klein Inc, subsidiarius PVH Corp, licentiae consensum cum Revman iniit consilio, fabricare et domum accessoriae trans US, Canada, et Mexico distribuere. Societas cogitat novas Calvini Klein collectiones domorum apud New York Home textores octo mercatus detegere, notans ingressum suum in spatium praebentis domi. Haec societas in fortibus Calvin Klein notam capitalem intendit et suam praesentiam in foro expandit.

Lacus Celeriter respondetur ad Zero-Click vulnerabilities

Lacus celerem actionem in responsione ad inventionem rerum nullarum rerum gestarum usus est ut membrum societatis civilis Washington, DC Res gestae, coetus vigilis Lab Civis interrete detectus, permisit hackers explicandi malware sine commercio usuario. Lacus celeri responsio ostendit suum officium conservandi utentes et securitatem suarum machinarum tuendam.

Chevron Australia LNG Projects Face Ictus Per Reddere

Operarii apud Chevron Corporation gasi naturales liquefacti (LNG) inceptis in Australia initiatis ferit sequentia mediatione fallit loquitur. Opifices instituunt opus desistere usque ad 11 horas per diem in pluribus caudices usque ad diem Mercurii proximum et quaedam opera nolunt. Si negotium tunc non attingitur, minati sunt ut omne opus desinat per duas septimanas initium Septembris 14. Ictus sollicitationes de perturbationibus potentialibus ad operationes Chevron LNG excitandas.

De Microsoft scriptor zoom movet bundling Teams

Zoom Video Communications curas movit de iis quae percipit ut Microsoft anticompetitivam mores cum suis Teams suggestu. Zoom cum regulatoribus in US, Unione Europaea, et aliis iurisdictionibus suas curas exprimendi commisit. Societas colloquia cum corporibus moderantibus tractavit, inclusa Commissione Foederali Foederalis US et auctorum certaminum ab EU, UK et Germania. Motus haec zoom obligationem demonstrat aequae competition in foro video conferendi.

Google Antitrust Defensio Team Faces Sexual Harassment Allegations

Alphabetum Google respicit incommodum in praeparationibus iudicii contra monopolium ob vexationes sexuales allegationes contra priorem FTC Commissarium Joshua Wright. Google necessitudines suas cum Wright dissociatas sequentes multiplices allegationes ab octo mulieribus, a textibus flirtatiosis ad relationes sexuales diffusas. Hae allegationes in quadrigis defensionis Google umbram obiecerunt, ducens ad revaluationem accessus ad iudicium venturum.

Goldman Sachs cogitationes Workforce Reductionem Targeting Low Performers

Goldman Sachs globum operis incisiones parat, maxime ignobiles operarios faciendos, ut partem laboris sui sumptus reductionis. Sectiones exspectantur ab Octobre evenire et de industria stabilis stabilis nisus ad redigendum impensas a $1 billion. Haec annua reductio typice afficit 1% ad 5% operis vis, in locis positus ut nucleus obsidendi argentaria et negotiationes divisiones. Goldman Sachs intendit ad minuendum ictum in conductos suos dum optimizing efficientiam suam perficiendi.

Spotify Expands in Audiobooks cum Free Trials

Spotify instituitur ut programmatum menstruam gubernatoris offerat usque ad XX horas gratis auditoriis suis subscribentibus solvendis, oblationes variandi intendens. Societas collaboravit cum editoribus maioribus US certare cum suggestu audibili audiobook oportet. Introducendis liber audiobook iudiciis, Spotify tendit usuram emptoris coniecturam facere et amplius solidare praesentiam eius in foro spectaculi auditionis.

sources:

- Gasoline

- TechCrunch

- Novi Eboraci Post

- Financial Times

- Wall Street Journal