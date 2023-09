Dhruv Consultancy Services Limitata expertus est 1.33% augmentum in sua parte pretii secundum editam Litterae Award (LOA). LoA societatem tribuit facultatem consulendi officia praestandi operas architecti independens in operationibus et conservandis periodo quattuor-laningorum in Sanglia-Solapur Sectio viae nationalis 166 (NH-166) in Maharashtra.

LOA ab officio principis Procuratoris et officialis Regionis Mumbai editus est auctoritati Nationis Indiae (NHAI). Sub annuitate hybridorum exemplar consideratum in longitudinem 194.644 chiliometrorum ab Km palmorum. 182/556 ad Vm. 378/100 in civitate Maharashtra.

Totalis valor contractus ponitur Rs 9.90 crore excluso GST, et tempus contractum ultra 60 menses habet. Nuntia huius contractus partes de Dhruv Consultancy Services limitata ab 1.33% ad ₹57 ad 3.22 meridiem in Bombayensi Stock Exchange reiecit.

Hic contractus notabilis miliarius est pro Dhruv Consultancy Services limitata, sicut adhuc constituit societatis locum in officia sectoris consultantia. Societas peritiam et experientiam in inceptis machinandis tractandis magni pretii sunt ab NHAI, qui ducunt ad huius rei diiudicandam.

Dhruv Consultancy Services Limitata credita est ad officia consultancy tradendas et ad lenis operationes et sustentandas sectionem NH-166 in Maharashtra Sangli-Solapur procurandam. Cum turma peritorum professionalium, societas bene instructa est ad provocationes incepti tractandas et eventus libera opportune modo.

sources:

- Epistulae Award (LOA) edita ab officio Procuratoris Generalis et Officialis Regionalis Mumbai Nationis viae Auctoritati in India (NHAI)

- Dhruv Consultancy Services Limited scriptor perficientur in Bombay Stock Exchange (BSE)