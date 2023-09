Popularis anime series, Demon Slayer constituit dimittere novum ludum video vocatum Demon Slayer: Kimetsu non Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! pro Nintendo Cie. Dissimilis pugnantium ludorum anime typica, hic assumit in formato tabularum ludorum Mario Party-esque.

Similes Mario Party, Demon Slayer: Kimetsu non Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! factionis ludi scaenicus quattuor est, qui varias mini-ludos notat. Histriones volvunt talos ut per tegulas tabulae venationis moveant et ludos festivos exerceant ut coniecturas quae arca Nezuko, una ex characteribus, lateat in. Sed ludus etiam includit nocturnum cyclum in quo histriones reperire et eliminare daemones debent. que est cum anime serie.

Dum Nezuko ad indolem sustentandam in ludo relegatur, histriones primas Tanjiro Kamado ludere possunt, Zenitsu Agatsuma, Inosuke Hashibira, et novem membra Hashira. Ludus intendit praebere iucundam experientiam pro fautoribus seriei, inserendo ingenia familiaria et lusus exercendo.

Demon Slayer: Kimetsu non Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! secundus ludus video accommodatio seriei daemonis Slayer post Demon Slayer: Kimetsu non Yaiba - Paralipomenon Hinokami, arena pugnator a CyberConnect2 elaboratus. Venturus ludus expectatur dimittere in Iaponica eShop anno 2024, et Anglica dimissio paulo post sequi potest, fundatur in priore lusus localizationis.

Super, Demon Slayer: Kimetsu non Yaiba - Mezase! Saikyou Taishi! Mundum Daemonis Slayer ad vitam affert in singulari ludo Mario Party stilo, offerens novam viam ventilat ad seriem dilectam experiendam.

sources:

- Siliconera