National Colloquium opus in Digital Pound, inquit Bank Angliae Officialis

Sarah Breeden, legatus praesidis Bank Angliae designatus, "conversationem nationalem" appellavit ut statueret num cum versione digitali evolutionis librae procederet. Breeden inculcavit necessitatem inscriptionis de rebus intimitatis et aliis anxietatibus cum moneta digitale sociatis.

Per testimonium eius ante Committee aerarii in parlamento Breeden affirmavit potentialem ictum in stabilitate nummaria esse aliam notabilem sollicitudinis aream, cum exsequendam libram digitalem considerans.

Cum usus currencie digitalis globally augere pergit, ripae centrales explorant facultatem ferendi currencies digitales suas. Notae ut monetae centralis digitalis (CBDCs), hae versiones digitales transmissionum fiat monetae centralis ripae patriae refrenandae essent.

Dum CBDCs utilitates potentiales praebent ut meliores systemata et inclusio nummaria, multae quoque curae sunt quae diligenti consideratione indigent. Secretum unum e praecipuis rebus est, sicut digitizatio valūtārum interrogationes fert de copia notitiarum personalium quae ad ripas centrales pervias essent.

Praeterea stabilitas nummaria diligenter aestimanda est antequam libram digitalem exsequatur. Essentiale est pericula potentiale aestimare ut cyber minas, pecuniam lavare et ictum in transmissione nummaria.

Vocatio Breeden per "conloquium nationale" effert momentum quod implicat publicum in processu decernendo. Explicatio librae digitalis variis ordinum ordinum afficere posset, inclusis negotiis, consumptoribus, institutis nummariis. Ideo atrox est allocare aliquas curas et sollicitudines lenis transitus curare.

