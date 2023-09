Dbrand retegit Arachnoplates, a Stylish Alternative to Sony's Spider-Man PS5 Covers

societas Canadian Dbrand novum optionem induxit ut Sony venditioni Spider-Man 2 consolatorium opercula pro PlayStation 5 (PS5). Societas Arachnoplatae consilium magis conspicuum conspicuum praebent quod novae graphicae similis est, crepitum iconicum inter Spider-Man et Venom fingens. Dissimiles laminae Sony, Dbrandi Arachnoplatae nullum logon corporatum includunt.

Dbrand's CEO, Adam Ijaz, affirmat umbilicum Arachnoplatum esse in superiori executione et consilio. Dissimilis aliae tertiae factionis laminae, Arachnoplatae nullas occultas epistulas vel ova paschalia continent quae potentia originalis fabricae consolandi offendunt. Arachnoplatae pretium in $65, idem quod in Sony-editione laminae terminatae, sed medium non includunt pellem vel color-mutationem rubrae lucis. Societas cogitat Arachnoplates die 20 Octobris navem dare, liberas naviculas clientibus in US et Canada offerens, cum naviculas terrarum etiam in promptu.

Praeter Arachnoplates, Dbrand pergit perspicuum Retro Darkplates vendere et laminas nigras gagates pro PS5. Nihilominus, ob angustias legales, nulla harum optionum notare potest consilium distinctivum "pavercatum collaris" in laminas Sony visas.

sources:

- Verge: [articulus].