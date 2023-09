Dbrand, popularis felis causa opificem, modo emissionem producti, Spiritus Casus. Haec perspicua causa specialiter ad phones praetoriae destinatur, in quibus 15 Pro iPhone maxime anticipatur. Stabilis notam Spiritus Casus ius suum numquam flavum convertunt, commune cum multis casibus in foro clarum.

Secundum Dbrand, anti-flavus notam Spiritus Casus attribuitur eius duorum-tono consilio, specie materiae nigrae, quae casu circumvenit. CEO Adam Ijaz explanat compositionem materiae, technicae artis post-processionis, et electionum consiliorum industrialium deliberatarum, omnes conferre ad casus facultatem ad suam claritatem per tempus conservandum.

Praeter proprietates anti-flavas, Spiritus Casus etiam tenacitatem esse describit ac satis tangendi experientiam suis globulis strepitantibus praebens. Dbrandus ulterius asserit casum guttam 10 pedum sustinere posse, ut maximum praesidium pro tuo Mauris quis felis.

Praeter iPhone 15 Pro, Dbrand versiones offert Spiritus Casus pro aliis phones praetoriae inclusis iPhone 14 Pro, Google Pixel 7 Pro, et Samsung galaxia S22 / S23 Ultra. Omnes variantes causae sunt 1.2mm crassus et instructus in magnetibus MagSafe constructis, permittens propter inconsutilem compatibilitatem cum technicae artis magnetico-Appli.

Dbrand consciam decisionem fecit uti TPU (Polyurethane Thermoplastic) pro opacis partibus causae, cetera cum polycarbonate facta sunt. Haec coniunctio permittit causam habere apparentiam et sentire causam manifestam, servato tamen flexibilitate et vetustate.

The Dbrand Ghost Case for iPhone 15 Pro and other phones praetoria is available for pre-order nunc et expectatur incipere naviculas mense Octobri.

Source: Verge