Crankbrothers Stamp I V1 Flat Pedals: infigo Grip et stabilitas ad parabilis Price

Crankfratres Stamp 1 V2 pedales planae sunt redditae versioni vulgaris Stamp range. Hi pedali composito-corporis optimam tenacitatem ac stabilitatem praebent, iis summos delectos ad cursoriam montanam faciunt.

Una e lineamentis Stamp 1 V2 pedalis ampla earum est tenaci, propter fibulas metallicas amovibiles. Pedales etiam veniunt in magnitudinum parvarum et magnarum, equitibus obsonantes cum pedibus ab EU35 ad EU49 vago.

Mensurae 109x109mm in maximis punctis, Stamp 1 V2 pedales habent suggestum symmetricum levi concavitate in margine exteriore. Pedales telas super fusum chromolicum ferro fictum et duo IGUS fruticum pluma ad operationem lenis.

Cum 10 paxillos per latus amovibiles, 5mm e corpore pedali prominentes, Stamp 1 V2 pedali tractus customizabiles offerunt. In marginibus acuminatis et exsertis pedalium adiuvatur ad deflectendum impulsus et ad vetustatem meliorem.

Stamp 1 V2 pedali etiam plene utiles et reaedificabiles sunt, auram faciens. Quamquam portum uncto non habent sicut Stamp superior-finem 7, facile tamen sunt ad effectum diuturnum conservandum.

Hae pedales teguntur warantia quinquennium Crankfratrum et praesto sunt in quinque diversis coloribus. Nigrum, magnitudine-magnae experimenti specimen ponderis 350g per binos ponderat, eas facit leve pondus sine diuturnitate sacrificandi.

Super, Crankfratres Stamp 1 V2 pedales planae tenacitatem ac stabilitatem in pretio parabilis offerunt. Utrum inceptor es vel eques conditus, hae pedales sunt magnae electionis pro cursorio monte tuo.

sources:

- Crankbrothers Stamp 1 V2 plana pedals

- Crankbrothers Stamp range